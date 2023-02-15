Новий наступ РФ вже почався: експерт пояснив, коли буде його кульмінація і спад

Путін поставив завдання окупантам досягти результатів до 21-22 лютого, щоб відзвітувати про успіхи на фронті федеральним зборам.

Новий наступ військ Росії вже триває і він поступово тільки наростає. Його кульмінація, швидше за все, буде у березні.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Сьогодні ми вже спостерігаємо нові напрямки наступу – вздовж річки Оскіл від російського кордону до Куп'янська. Ще тижнів зо два наступ наростатиме, а його кульмінація, думаю, буде до березня. Це максимум, який вони зможуть показати сьогодні", - висловив думку Жданов.

Жданов нагадав, що диктатор РФ Володимир Путін поставив завдання окупантам досягти результатів до 21-22 лютого, щоб відзвітувати про успіхи на фронті федеральним зборам. Тож, як вважає експерт, до цього терміну окупанти нарощуватимуть зусилля, на плато вийдуть 23-24 лютого і до березня будуть на максимумі можливостей.

"Далі піде спад, але не раніше ніж другого тижня березня. А потім усе залежатиме від нас – наскільки ефективно ми завдаватимемо ворогові уражень. Але нарощувати сили йому вже нема чим", - пояснив Жданов.

За його словами, окупанти наразі перекидають додаткові сили на Вугледарський та Бахмутський напрямки.

"Наступ триває, і він тільки наростає. Я вважаю, що він перебуває у своїй першій стадії. Він нарощуватиметься кількістю військ, введених у бій, нарощуватимуться зусилля. Там, де ворог отримує серйозну відсіч, він проводить перегрупування та перекидає туди резерви для посилення тиску на нашу оборону, як це відбувається у Вугледарі та в Бахмуті", - сказав експерт.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що на сході України зараз спостерігається загострення бойових дій. Але це не та активізація росіян, яка була на початку 2022-го.

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