Новий наступ росіян на Донеччині: окупанти стягують техніку до Волновахи (відео)

Фіксується зміщення військових переміщень російських військ в бік Волновахи та північного заходу Маріупольського району.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Військові переміщення Маріуполі знов змінили напрям в бік Волновахи. З Новоазовського та Бердянського напряму переважно жива сила та інженерні підрозділи [рухаються] по трасі Маріуполь-Донецьк в бік Волновахи", - розповідає Андрющенко.

За його словами, окупанти розпочали розселення офіцерського складу в нових та відремонтованих будинках в Центральному районі міста. Найбільша концентрація загарбників нині в районі пр. Металургів та бул. Шевченко, а також в приватному секторі “Новоселовці”.

Крім того, зафіксовано факт використання росіянами бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок, в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи.

"В цілому можна говорити про продовження стягування та накопичення резервів навколо Волновахи та на північному заході Маріупольського району. Досі Вугледар залишається в зоні найбільш вірогідного наступного тиску росіян на півночі Донецької області", - резюмував радник міського голови Маріуполя.

Фіксується переміщення росіян до Волновахи через Маріуполь

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі місцеві борються із постійними проривами каналізації, внаслідок яких у місті стоїть нестерпний сморід та з'являється пліснява на стінах.

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