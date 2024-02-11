Новий наступ росіян на Харків: чи існує загроза — речник ЗСУ

Російські окупанти, як свідчить оперативне спостереження, не формують потужного угруповання для наступу на цьому напрямку.

Сили оборони України укріплюють оборонні рубежі неподалік Харкова, однак потужних наступальних формувань російської окупаційної армії на цьому напрямку наразі не фіксують.

Про це повідомив керівник пресслужби Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

За його словами, від початку повномасштабної війни на цьому напрямку встановлюють фортифікаційні споруди на випадок, якщо РФ знову піде в наступ.

"Цей процес відбувається постійно. Звичайно, що постійно необхідно підвозити якісь матеріали, будувати якісь блокпости, оборонні рубежі. Не лише на цьому напрямку, а й на Лиманно-Куп'янському постійно посилюється фортифікація і для цього вживаються всі необхідні заходи", – зазначив Євлаш.

Водночас він зауважив, що російські окупанти, як свідчить оперативне спостереження, не формують потужного угруповання для наступу.

"У противника на цьому напрямку не буде жодних шансів. Наші Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, постійно відстежується будь-яке переміщення окупантів навіть вздовж лінії фронту", - зазначив він.

Нагадаємо, окремі підрозділи Росгвардії провели оперативну передислокацію у прикордонні райони Бєлгородської області. Російські сили можуть здійснити тактичні диверсійні транскордонні рейди на Харківщину.

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