Новий наступ росіян: український підполковник дав невтішний прогноз на літо

Влітку на Україну чекає випробування, яке може дорого коштувати українським військам через відсутність зброї, яку надає Захід.

Про це сказав командир Окремої Президентської бригади підполковник Павло Куриленко в інтерв'ю британському виданню The Telegraph.

"Ми піддамося повномасштабному і потужному наступу. Ближче до літа російські війська будуть готові атакувати район на стику Запорізької та Донецької областей і намагатися просунутися в напрямку з Харківської на Полтавську обалсть. Після цього бойова лінія буде розширена, а також збільшиться глибина лінії фронту. Ми зможемо розірвати їхні логістичні маршрути, щоб вони не змогли перемогти, навіть переважаючи наші сили. Ця лінія застигне по Дніпру, і ми втратимо територію України аж до Дніпра", – сказав він.

Куриленко також додав, що у цій ситуації все залежить від Заходу. Якщо Україні оперативно надаватимуть військову допомогу, українській армії фронт вдасться втримати. Якщо ні, все посиплеться, але тоді це буде значити, що в України немає ані союзників, ані партнерів.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що для України настав "критичний момент" у війні, тож необхідно забезпечити ЗСУ боєприпасами та системами ППО.

До слова, низка західних ЗМІ опублікувала свої бачення подальшого сценарію війни в Україні. Так, є оцінки, що війна не триватиме роками, а може бути призупинена чи то "заморожена" вже 2024 року; є великий ризик втрати територій та просування окупантів углиб країни; є загроза що в липні війська РФ можуть знову опинитися під Києвом.

Раніше ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому під час довгоочікуваного контрнаступу не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.

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