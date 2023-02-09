Новий наступ росіян уже почався: експерт назвав напрямок

Окупанти вже почали свій наступ на сході України. Наразі ворожі війська вже активізувалися в Луганській області.

Новий російський наступ уже триває на лінії Сватове — Кремінна. Саме там ворог концентрує всі свої сили.

Про це заявив ветеран батальйону "Айдар" Євген Дикий в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Навесні ми всі чекаємо на наступ десь на Київ з Білорусі або ще чогось схожого. А ситуація зовсім інша, і росіяни обмежили свій наступ саме на нинішній лінії фронту. І навіть не на всій, а лише в межах Донбасу, але там вони вже дуже пруть. Тобто той наступ, початок якого чомусь у нас у тилу всі обговорюють, уже йде на лінії Сватове — Кремінна”, — розповів Дикий.

Водночас російські свіжомобілізовані досі погано підготовлені та невмотивовані. Для великих проривів у ЗС РФ сил немає. Ворог уже економить артилерію, вичерпуються і запаси ракет для ударів по Україні. Однак, за словами Дикого, ворога не варто недооцінювати, адже він все ж навчається на помилках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти уже підготували для наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.

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