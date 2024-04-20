"Новий наступ росіян вже розпочався": майор запасу ЗСУ про плани ворога

Новий наступ росіян уже розпочався і тільки буде підсилюватися.

Про це розповів , майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в етері Еспресо.

Він наголосив, що ворог буде намагатися тиснути по всій лінії фронту.

"Якщо сказати про мобілізацію 300 тис. осіб у РФ, то 200 тис. у них майже готові й можуть бути долучені, тому вони намагаються створити дві додаткових армії, як казав російський міністр оборони Шойгу. Ми всі очікували й очікуємо, що ворожий наступ буде наприкінці травня - на початку червня, але швидше за все цей наступ вже розпочався", - сказав Гетьман.

Він зазначив, що РФ щомісяця мобілізує до 30 тисяч людей.

Наразі важко спрогнозувати, де ворог буде робити найбільш потужні наступальні дії, тому що росіяни ще самі не впевнені, де проводитимуть наступ.

"Ворог буде постійно намагатися промацувати нашу лінію оборони по всій лінії фронту. А де саме будуть більш потужні удари? Швидше за все там, де росіяни вже наступають, - Часів Яр. Також це може бути Харківський напрямок, тому що російський міністр закордонних справ Лавров казав, що це одна з пріоритетних цілей для їхніх наступальних дій", - пояснив майор запасу НГУ.

Також гарямими можуть бути напрямки і Авдіївки, і Мар'їнки, і спроба атакувати Вугледар, а також Куп'янсько-Лиманський напрямок, особливо Куп'янськ-Вузловий.

"Може бути спроба протиснутися через Часів Яр до Костянтинівки, бо це теж залізниця, яку ми активно використовуємо. Крім того, противник може спробувати біля Роботиного відсунути наші війська від залізниці Волноваха - Токмак - Мелітополь - Джанкой, яку використовує для підживлення свого угруповання "Днєпр". Ситуація важка. Не варто очікувати, що у нас є час до 1 червня. Я впевнений, що наступальні дії росіян вже почалися і будуть тільки підсилюватися", - резюмував Гетьман.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що Збройні сили Російської Федерації можуть піти в наступ від червня. Мета противника — спробувати захопити Донецьку та Луганську області.