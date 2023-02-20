Новий наступ Росії: чи зможуть окупанти захопити Київ

Політик пояснив, що ресурсів у РФ не вистачить.

Російські окупанти можуть знову спробувати захопити Київ. Однак загрози повторного наступу Збройних сил Росії на північному напрямку наразі немає.

Про це заявив народний депутат України від "Слуги народу", представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський в інтерв'ю "Укрінформу".

"Виключати таку ймовірність ми не можемо. Разом із тим, ситуація дуже ретельно моніториться нашими розвідувальними органами. Станом на зараз угруповань, які б створювали загрозу просування російських окупаційних військ із північного напрямку, ми не бачимо. На цей момент загрози точно немає", — підкреслив Веніславський.

Політик також вважає, що не РФ відмовилася від намірів захопити Київ.

"Росія не відмовилася від планів знищити Україну як державу, знищити український народ як націю. Тому, звичайно, якби вони мали спроможність, намагалися б захопити Київ. Наразі таких спроможностей у РФ немає. Вона може використати тільки самогубні десантні операції, які призведуть до катастрофічних наслідків для самої Росії", – додав він.

Наступ РФ напередодні річниці повномасштабного вторгнення

Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін напередодні 24 лютого атакуватиме Україну всіма доступними засобами, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи у війні до річниці повномасштабного вторгнення. Українські військові і експерти попереджають про загрозу ракетних ударів, наступу армії окупантів, диверсій і навіть масованого авіанальоту.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що російські окупанти до річниці повномасштабного вторгнення планують нову масовану ракетну атаку по Україні.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua заявив, що Росія в найближчі тижні може змінити тактику у війні та спробувати влаштувати повітряний наступ на Україну.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив українців про небезпеку напередодні 24 лютого.

Зеленський за 19 лютого: всього не розкажеш

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