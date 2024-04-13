Новий наступ Росії: куди спрямують головний удар окупанти — експерт

Новий наступ російських окупантів на Харків та Сумщину малоймовірний, оскільки це подовжить лінію фронту та ускладнить ворогові логістику.

Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону військовий експерт Павло Нарожний.

Він нагадав, що фронт уже розтягнувся приблизно на 1 500 кілометрів – від Херсона до Куп’янська.

“Якщо ворог піде на Харківщину – [протяжність фронту] стане приблизно 1800-1850 кілометрів. Це дуже ускладнить їм логістику... Друге питання: одна бригада – це 50 кілометрів. Тобто на 400 кілометрів їм треба мати з десяток бригад - це 50 тисяч, як мінімум, які будуть знаходитися на цій ділянці фронту, не враховуючи ударного угрупування, яке буде безпосередньо штурмувати. Де їм зараз взяти 150 тисяч - я не бачу такої кількості ніде, таких резервів”, - зазначив Нарожний.

Більш ймовірним напрямком для головного удару експерт називає Донеччину, де росіяни намагатимуться відсунути українську армію від окупованого Донецька за ділянку водосховищ.

“Якщо це станеться, це спростить їм логістику, це відкине Збройні сили України далі від моря, це "убезпечить" всю цю ділянку біля Маріуполя, біля Бердянська... І на ділянці Роботино тоді (в такому песимістичному сценарії) наша армія опиниться в глибокому "клині" і тоді наш фланг буде під загрозою", - пояснив Павло Нарожний.

При цьому він зазначив, що окупантам буде важко наступати в районі Роботиного.

"Там є укріплення, які ми зайняли. Укріплення завжди будуються для оборони на 360 градусів. Тобто там, куди ми зайшли, ми можемо тримати оборону, тож наступати їм буде дуже важко”, - зазначив експерт.

Іншим ймовірним напрямком для наступу російських окупантів Нарожний вважає Куп’янсько-Лиманський, де вони теж можуть спробувати відкинути ЗСУ за річку та покращити свою логістику.

Нагадаємо, раніше ветеран АТО Тарас Чмут поділився своїми прогнозами, чи можуть росіяни знову наступати на Київ.

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