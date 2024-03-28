Новий наступ Росії: песимістичний прогноз журналістів The Economist

Новий великий наступ Росії, який ймовірно розпочнеться влітку цього року, стримати буде значно важче, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Журналісти британського видання The Economist пояснюють такий свій песимістичний прогноз тим, що Сили оборони України надто пізно почали посилювати свої захисні позиції.

"Коли весна зміниться літом, є побоювання, що Росія почне новий великий наступ, як це було торік. І здатність України стримати його цього разу виглядає зараз набагато менш впевненою, ніж тоді", - йдеться в публікації.

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Британські аналітики зауважують, що “в останні тижні землекопи почали рухатися, і зуби дракона висіваються”, але займатися спорудженням та укріпленням оборонних позицій потрібно було значно раніше.

Таку нібито неквапливість у виданні пояснюють тим, що український уряд все ще має сподівання на контрнаступ ЗСУ і “боїться думки про те, що нинішня лінія фронту може перетворитися на щось дуже схоже на кордон, що відріже п'яту частину країни і позбавить її більшої частини виходу до моря”.

“Ідея про те, що ця лінія може стати основою майбутніх мирних переговорів, - це саме те, чого Зеленський хотів уникнути", - зазначається в публікації.

Британські журналісти стверджують, що теперішні загрози з боку РФ "настільки великі, що це найменш поганий варіант".

Нагадаємо, генерал-лейтенант, колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Годжес вважає, що російські війська використовують затримку допомоги для України для інтенсивніших атак. Втім, окупанти не мають ресурсу для здійснення великого прориву.

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