Новий наступ Росії вже триває на сході України: аналітик повідомив, де ще є загроза

Левін переконаний, що Росії забракне зброї і забезпечення для повторення такого наступу, як 24 лютого 2022 року.

Сьогоднішній наступ Росії на Бахмутському та Вугледарському напрямках, спроби наступати на Запоріжжя – це і є той наступ, про який невпинно говорили ЗМІ.

Про це військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів "24 каналу".

Експерт розповів, що військова логіка, за якою працює Генштаб ЗСУ, передбачає розгляд будь-яких варіантів наступу РФ, "навіть найфантастичніших". Тож варто розглядати можливість наступу окупантів на різних напрямках, на Одесу, Київ, наступ з боку Білорусі тощо. Але при цьому треба оцінювати ймовірність таких наступів.

Водночас Левін переконаний, що Росії забракне зброї і забезпечення для повторення наступу, який був 24 лютого 2022 року.

"Мені видається, що наступ, який відбувається зараз, це той наступ, про який раніше говорили. На більше у росіян немає сил. Не в сенсі людей, а в них немає ні техніки, ні засобів зв'язку, ні загального забезпечення, ні логістики", – розповів ізраїльський офіцер.

Він уточнив, що однієї лише мобілізації в Росії недостатньо, адже мобілізованих треба ще організувати і забезпечити усіма необхідними засобами. Левін зазначив, що "в росіян з цим не просто погано, а жахливо".

Нагадаємо, напередодні українська розвідка визначила три можливих напрямки нового наступу російських військ: Донеччина, Луганщина та Запоріжжя. Водночас, як очікується, на Херсонщині та в Криму окупанти перебуватимуть в обороні.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ворог може спробувати піти в наступ у Харківській чи Запорізькій областях.

А член парламентського Комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив 8 лютого, що загроза наступу з боку РФ на сьогодні існує лише на Східному та Південному напрямках.

Зауважимо, екскомандувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес заявив про своє скептичне ставлення до того, що новий наступ Росії буде якимось значним.

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