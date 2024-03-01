Новий наступ російської армії: аналітики ISW оцінили - наскільки загроза реальна

Україна стурбована можливістю значних територіальних здобутків Росії влітку 2024-го, якщо триватимуть затримки із західною безпековою допомогою.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики опираються на статтю американського видання Bloomberg, у якій йдеться про те, що внутрішні українські оцінки свідчать, що просування вздовж лінії фронту армії РФ може набрати значних обертів до літа 2024 року, якщо партнери України не збільшать запаси артилерійських боєприпасів.

Також Bloomberg повідомляє, що близькі до українського керівництва джерела заявляють: Київ очікує, що російські сили вирішать між тим, щоб продовжувати зосереджуватися на поступовому тактичному просуванні та готуватися до більшої спроби прориву влітку 2024-го - залежно від результатів поточних наступальних операцій війська. Зокрема, про підготовку РФ до нового наступу наприкінці травня або влітку цього року заявляв і президент України Володимир Зеленський.

"Наразі російські війська намагаються використати тактичні можливості, які надає російське захоплення Авдіївки, і намагаються просунутися якомога далі в цьому районі, перш ніж українські війська створять оборонні рубежі, які важко пробити", - йдеться у звіті аналітиків.

Зазначається, що окупанти можуть вирішити скоригувати майбутні наступальні операції на основі успіху, якого вони досягли в наступі на оборонні рубежі ЗСУ на захід і північний захід від Авдіївки. Своєю чергою, українська оборона в районі міста може вплинути на уявлення Росії про ширший стан оборони України вздовж лінії фронту.

В ISW також зауважують, що загарбники проводять наступальну операцію за кількома напрямками вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли значних успіхів у цьому районі.

"Здатність Росії досягти значних успіхів в оперативному плані все ще значною мірою залежить від рівня підтримки України Заходом. Оскільки добре забезпечені українські сили довели, що вони можуть перешкодити окупантам отримати навіть незначні успіхи під час широкомасштабних російських наступальних зусиль", - наголошують в Інституті.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про складну ситуацію на фронті. Окупаційна армія продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. "напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках.

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