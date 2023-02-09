Новий наступ, якого всі очікували, вже почався — Подоляк

Новий наступ росіян в Україні вже розпочався. Масштабні бої тривають на Донбасі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що окупанти розпочали новий наступ.

Про це він сказав 9 лютого в ефірі телемарафону.

"Коли всі очікували наступу, це і є той самий наступ, він вже почався", - сказав Подоляк.

Він додав, що наступ і не закінчувався, тепер РФ лише підсилює цей тиск кількістю людей, яких відправляє на смерть. Сьогодні основні і активні бойові дії тривають у Луганській та Донецькій областях. Подоляк назвав їх досить масштабними.

Нагадаємо, ветеран батальйону "Айдар" Євген Дикий також розповів, що новий російський наступ уже триває на лінії Сватове — Кремінна. Саме там ворог концентрує всі свої сили.

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