Новий наступ з півночі: Арестович назвав основне завдання військ РФ у Білорусі

Радник ОП заспокоює, що поки у окупантів недостатньо сил для нового наступу.

Наразі безпосередньої небезпеки наземних дій з Білорусі немає. Білоруська армія не готова до вторгнення на територію України.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Білоруська армія не готова (до вторгнення. – Ред.) і не бажає, російське керівництво бажає, але не готове", – зазначив Арестович.

За його інформацією, близько десяти тисяч російських військовослужбовців перебувають зараз у Білорусі. Але це не єдине угруповання, а "солянка" з різних підрозділів із різними завданнями. Частина з них взагалі вирішує проблеми тилового та інфраструктурного забезпечення.

На думку радника ОП, щоб небезпека з півночі стала значною, кількість наземних військ ЗС РФ у Білорусі має сягнути 20-25 тисяч військ мінімум, зведених в ударне угруповання.

"До цього ще дуже далеко, якщо це загалом у планах. Поки що все виглядає так, що основне завдання білоруського угруповання російських військ – це створювати загрозу без вторгнення, щоб ми не могли зняти війська із захисту півночі на інші напрямки", – вважає Арестович.

Що можливо?

Водночас радник ОП не виключає нові удари іранських безпілотників, ракет типу "Іскандер" та російської авіації з повітряного простору Білорусі.

Чи готується з Білорусі напад?

10 жовтня стало відомо, що Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави.

15 жовтня до Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими.

Водночас білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала, що в середині жовтня Білорусь вивезла залізницею переважну частину військової техніки з прикордонних районів назад до місць постійної дислокації.

Також група повідомила, що режим Лукашенка відправив до окупованих Донецька та Луганська танки й "Урали", зняті зі складів зберігання.

Аналітик білоруського Інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко підтвердив, що Росія вивозить, а не завозить військову техніку з Білорусі.

Сьогодні український військовий Валерій Маркус заявив, що жителям Волинської та Рівненської областей, які межують з Білоруссю, краще на деякий час виїхати у безпечніші місця.

Водночас, голова Рівненскої ОВА Віталій Коваль запевнив, що ситуація на кордоні з Білоруссю спокійна.