Новий наступ ЗС РФ: Буданов розповів, яку основну ціль переслідують окупанти

Кремль вже неодноразово ставив завдання повністю захопити Донбас, однак окупанти його не виконали.

Збройні сили Російської Федерації можуть піти в наступ від червня. Мета противника — спробувати захопити Донецьку та Луганську області.

Про це повідомив очільник ГУР Кирило Буданов в інтервʼю The Washington Post.

На його переконання, окупанти можуть очікувати вибори президента в США в листопаді. Зокрема, росіяни намагатимуться захопити якомога більше населених пунктів у Донецькій і Луганській областях до інавгурації американського президента.

Буданов зазначив, що для протистояння окупантам потрібно збільшити транскордонні атаки російських добровольців, які ведуть бої всередині РФ за підтримки української служби, й атак безпілотних літальних апаратів.

"Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість, критичні військові цілі, їхні аеродроми, їхні пункти командування й управління", — сказав Кирило Буданов.

Він наголосив, що мета цього така, щоб показати росіянам, що їхній президент Володимир Путін не може захистити населення від війни.

Що відомо про можливий новий наступ росіян

Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. Існує вірогідність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків. Значні ресурси окупанти РФ зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

"Вони можуть спробувати піти у наступ, наприклад, на сході або на півночі на ділянках, де є залізниця. Щоб отримати зручне місце для розгортання великого плацдарму", - сказав полковник запасу СБУ Михайло Притула.

Станом на середину березня Росія зосередила основні зусилля на тому, щоб прорвати українську оборону на захід від Авдіївки, вказує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Після відходу з міста українських сил 17 лютого армія РФ змогла доволі стрімко просунутись на захід і захопила сусідні села Степове та Ласточкине, а також зав'язала бої за Тоненьке, Орлівку і Бердичі. Саме за цими селами, вздовж каскаду з ставків і малих річок, проходить лінія оборони ЗСУ.

Росія тисне на цю лінію, намагаючись скористатись моментом і тимчасовою певною дезорганізацією українських підрозділів.

На Запорізькому напрямку російські війська впродовж зими не змогли виконати поставлене завдання - зрізати українські виступи біля Роботиного і Старомайорська. Хоча декілька разів намагалися це зробити і навіть перебували безпосередньо в межах Роботиного.

Полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк прогнозує, що наприкінці літа Росія спробує здійснити одночасно дві масштабні стратегічні операції: оточити Слов'янсько-Краматорську агломерацію і ліквідувати український фронт біля Вугледару.

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