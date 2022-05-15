Новий пакет підтримки і опрацювання лендлізу: Зеленський розповів, чого очікує Україна від США

Зеленський заявив, що Україна очікує ухвалення Сполученими Штатами Америки важливих рішень для нашої держави.
Україна очікує ухвалення Сполученими Штатами Америки важливих рішень.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, 15 травня у відеозверненні.
"Очікуємо ухвалення Сполученими Штатами Америки важливих рішень для нашої держави. Нового суттєвого пакету підтримки і детального опрацювання поновленої історичної програми лендлізу", - зазначив він.
Нагадаємо, що 14 травня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом.
Президент назвав визначною подією набрання чинності американським законом про лендліз та захист демократії в Україні.
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