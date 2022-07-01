Новий пакет підтримки від США містить системи NASAMS: Зеленський подякував Байдену

Загалом цей пакет важить 820 млн доларів.

Президент США Джо Байден повідомив про новий пакет підтримки для України, який містить потужні системи NASAMS.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 1 липня.

"Я особливо вдячний Сполученим Штатам Америки і особисто президенту Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який містить і дуже потужні системи NASAMS. Це зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали заради такого постачання", - зазначив Зеленський.

NASAMS - це пересувний зенітний ракетний комплекс, який суттєво покращить протиповітряну оборону України.

"Ми багато працювали заради такого постачання. Загалом цей пакет важить 820 млн доларів. Окрім NASAMS він містить боєприпаси для артилерії та радари", - додав президент.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден анонсував надання Україні 800 млн дол. військової допомоги.

Окрім того, на саміті в Мадриді країни НАТО теж затвердили новий пакет допомоги для України: пальне, аптечки та засоби для боротьби з дронами.

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