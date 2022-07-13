Новий пакет санкцій проти Росії від ЄС: коли раунд запровадять і як він вплине на агресорку

Переговори, чим його наповнити, стартують у Брюсселі завтра. Обмеження можуть торкнутися російського золота - Захід відмовиться його купувати. Відмовиться і експортувати до Росії ще більше своїх технологій, зазначає кореспондентка «Радіо Свобода» в Брюсселі Зоряна Степаненко для ТСН.

Свіжі ідеї щодо санкцій завтра викладуть на стіл посли країн-членів Євросоюзу. І обговорять із представниками Єврокомісії, яка нині готує сьомий пакет до презентації. Робить це - вкрай обачно, щоби кожен пункт знайшов підтримку серед усіх країн ЄС.

І пакет не наткнувся на чиєсь вето. Саме тому, кажуть джерела «Радіо Свобода» в дипломатичних колах ЄС, - там не буде газового ембарго, на якому наполягали в Києві.

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Його не пропуститять, зокрема, Німеччина, Австрія, Нідерланди, чия промисловість - надто залежна від російського палива. Але обмеження можуть торкнутися російського золота, яке, імовірно, й додадуть до сьомого пакету. Його вже відмовилися купувати Сполучені Штати, Велика Британія, Японія, Канада, на черзі - Євросоюз.

У російській експортній таблиці - цей цінний метал на другому місці за дохідністю, випереджають його тільки енергоносії. Приносять злитки - 19 мільярдів доларів доходів на рік, і левову частку цих надходжень - забезпечували саме країни групи Семи. Тобто - найпотужніші економіки світу.

Менше грошей у російській казні - менше трат на війну, - не втомлюється повторювати український дипломатичний десант партнерам. Наполягаючи на подальшій ізоляції економіки агресорки від світової.

«Вони повинні зупинитися. Коли вони припинять свою військову і бойову діяльність, це буде можливість для мене сказати вам, що - добре, тепер ми бачимо, що Росія налаштована на переговори. Але поки ми з вами зараз говоримо, Росія - у настрої на війну, і вони не прагнуть добросовісних перемовин. Вони шукають спосіб змусити нас виконати їхні ультиматуми, чого не буде», - каже міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ультиматуми - Росія висуває й країнам Євросоюзу через уже запроваджені проти неї санкції. Литву, що закрила свою територію для транзиту з материкової Росії до її Калінінградського анклаву, звинувачує в русофобії й звично погрожує радикальними заходами: мовляв, сухопутний коридор територією Литви – проб’є собі силою.

Він майже місяць як заблокований для російських потягів із металом і будматеріалами, а від цього тижня - й для вантажівок із деревом, склом, папером, алюмінієм. Перевезення цього російського добра територією ЄС забороняє п’ятий пакет санкцій. На литовсько-російському кордоні скупчилися десятки фур, що прямували до Калінінграда. Але президент Литви пояснював - нічого особистого. Виключно діловий підхід до виконання санкцій, запроваджених на рівні ЄС.

«Ми просто виконуємо санкції, які були введені на рівні Європейського Союзу, і це не має нічого спільного з двосторонніми відносинами між Росією і Литвою. Було б дуже добре, щоб Європейська комісія пояснила зміст санкцій російській владі, і, можливо, це зніме певну напругу, яка виникає прямо зараз», - каже Гітанас Науседа.

Напругу Єврокомісія зняла по-своєму: частково таки поступилася Росії. Сьогодні розтлумачила, як виконувати санкції, що так дратують Москву. Лишила в силі заборону на автотранзит. Залізничний - з Росії до Росії - дозволила. При цьому наділила Литву правом - контролювати кількість товарів, які прямують її територією. Й не дозволяти Росії зловживати транзитом. А відтак обходити санкції й відправляти свої товари до третіх країн. Сьомим пакетом обмежень, зокрема, закриють лазівки в попередніх шести. Які і як саме - у дипломатичних колах ЄС обговорюватимуть завтра-післязавтра. У новому раунді санкцій, серед іншого, подовжать персональні чорні списки росіян, яких тут вважають причетними до вторгнення. І більше обмежень буде на експорт до Росії західних технологій. Якщо консультації пройдуть гладко, наступного тижня, пише «Політіко», Єврокомісія пакет – презентує, щоби Євросоюз схвалив його перед тим, як розійтися на серпневі канікули.

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