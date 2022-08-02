"Новий пакет військової допомоги є інвестицією в безпеку східного флангу НАТО" - Резніков

Міністр оборони України також подякував президенту США Джо Байдену та очільнику Пентагону.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські артилеристи готові працювати день і ніч, аби вигнати російських окупантів з української землі.

Про це він написав у Twitter, коментуючи виділення нового пакету оборонної допомоги США Україні.

"Наші артилеристи готові працювати день і ніч, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякуємо президенту США та главі Пентагону за ваше лідерство та всім американським громадянам!", - йдеться у дописі.

Очільника Міноборони України також наголосив, що новий пакет військової допомоги Україні від США є ще однією інвестицією в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС.

Нагадаємо, Байден підписав меморандум про виділення Україні нового пакету військової допомоги на $550 млн. Нові поставки включатимуть 75 тис. снарядів для 155-міліметрових гаубиць М777, а також ракети для комплексів HIMARS.

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