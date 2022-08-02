Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Новий пакет військової допомоги є інвестицією в безпеку східного флангу НАТО" - Резніков

Дата публікації
Перегляди
373
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Новий пакет військової допомоги є інвестицією в безпеку східного флангу НАТО" - Резніков

Фото: Associated Press

Міністр оборони України також подякував президенту США Джо Байдену та очільнику Пентагону.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські артилеристи готові працювати день і ніч, аби вигнати російських окупантів з української землі.

Про це він написав у Twitter, коментуючи виділення нового пакету оборонної допомоги США Україні.   

"Наші артилеристи готові працювати день і ніч, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякуємо президенту США та главі Пентагону за ваше лідерство та всім американським громадянам!", - йдеться у дописі.

Очільника Міноборони України також наголосив, що новий пакет військової допомоги Україні від США є ще однією інвестицією в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС.

Нагадаємо, Байден підписав меморандум про виділення Україні нового пакету військової допомоги на $550 млн. Нові поставки включатимуть 75 тис. снарядів для 155-міліметрових гаубиць М777, а також ракети для комплексів HIMARS.

Читайте також:

США оголосили для України новий пакет військової допомоги на $550 мільйонів

США оголосили для України новий пакет військової допомоги на $550 мільйонів
Наступна публікація