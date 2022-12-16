Новий потенційний наступ Росії 2023 року буде для неї останнім - Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що великий наступ, який Росія, ймовірно, планує на січень-лютий 2023 року, може стати для неї останнім.

Про це йшлося 15 грудня в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

"У мене є обґрунтований сумнів. Тому мені здається, що це останній великий удар Росії. І скажемо так, що після цього провалу почнуться довгождані процеси, тобто кризис. Вони пішли на надзусилля, а от третій раз, я дуже сумніваюся, вони зможуть провести такого роду наступ. Якщо воно і буде, то - наполовину, бо вони будуть програвати все до кінця", - висловився Арестович.

Він наголосив, що головне завдання для української армії - це відбити новий потенційний наступ російської армії.

"Головне відбити цей наступ, зіграти свою гру. Гра є, вона планується – дивимось на слова Залужного. Далі ми збережемо потенціал для наступу", - додав Арестович.

Повторний наступ РФ у січні-лютому

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 грудня в інтерв'ю британському виданню повідомив, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. За його словами, окупанти або знову нападуть на Київ з півночі, або посилять атаки на Донбасі, або наступатимуть на півдні.

Про загрозу нового наступу РФ попередив і міністр оборони Олексій Резніков. На його думку, Росія може розпочати нову хвилю наступу вже в лютому.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв'ю ТСН.ua зауважив, що в РФ залишилося не так багато напрямків, де можна наступати. Самусь виділяє Запорізький напрямок, Донецьку та Луганську області і не виключає загрози з Білорусі.

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