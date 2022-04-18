Новий "приліт" на Дніпропетровщині: ракета окупантів влучила у дачні будинки (фото)

Новий "приліт" на Дніпропетровщині: ракета окупантів влучила у дачні будинки (фото)

Електрики ремонтують пошкоджені мережі.

На Дніпропетровщині під час чергового ракетного обстрілу російські військові пошкодили дачні будинки у Дніпровському районі.

Інформації про постраждалих не надходило.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Дніпропетровщина 18 квітня, 13:40. Знову «стратегічне» влучання орківськоі ракети. Поцілили у дачні будинки у Дніпровському районі. Ніхто не постраждав", - повідомив він.

Він також зазначив, що були пошкоджені мережі, світла немає, електрики працюють над відновленням.



"Ніяких військових там ніколи не було", - наголосив Резніченко.

Нагадаємо, сьогодні вранці, по Дніпропетровській області окупанти завдали ракетних ударів. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.

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