Новий "приліт" на Дніпропетровщині: ракета окупантів влучила у дачні будинки (фото)

Електрики ремонтують пошкоджені мережі.
На Дніпропетровщині під час чергового ракетного обстрілу російські військові пошкодили дачні будинки у Дніпровському районі.
Інформації про постраждалих не надходило.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Дніпропетровщина 18 квітня, 13:40. Знову «стратегічне» влучання орківськоі ракети. Поцілили у дачні будинки у Дніпровському районі. Ніхто не постраждав", - повідомив він.
Він також зазначив, що були пошкоджені мережі, світла немає, електрики працюють над відновленням.
"Ніяких військових там ніколи не було", - наголосив Резніченко.
Нагадаємо, сьогодні вранці, по Дніпропетровській області окупанти завдали ракетних ударів. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей.
Читайте також:
- На Дніпропетровщині змінилася тривалість комендантської години
- На Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетами по птахофабриці (фото)
- На Дніпропетровщині підірвався чоловік, який взяв в руки касетний боєприпас