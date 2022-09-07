Новий проєкт від авторів "Київ за три дні": у Зеленського відреагували на нову дату "референдумів" 

У Росії знову перенесли терміни проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Відтепер, Кремль планує "референдуми" 4 листопада, аргументуючи це "символічністю" дати.

В Офісі президента відреагували на чергові потуги російських чиновників і порадили "змінити сценаристів".

Про це написав радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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"Референдум 4 листопада"— новий проєкт від авторів "Київ за три дні" й "Донбас до 9 травня". Час змінювати сценаристів. А перш ніж лізти з "референдумами" в інші країни, варто спробувати провести чесні вибори хоча б у межах Садового кільця.Так, для вас це страшно. Але спробуйте…", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, напередодні секретар Генеральної ради "Єдиної Росії" Андрій Туркач запропонував провести "референдуми" на окупованих територіях України 4 листопада. Як він пояснив, що нібито ця дата є символічною - в РФ святкують День народної єдності.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що активна фаза війни проти Росії не закінчиться 2022 року і продовжиться 2023 року. Однак тривалість війни вже вимірюється місяцями.

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