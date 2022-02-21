Новий пункт для трибуналу в Гаазі: в Україні розповіли, чим для Кремля обернеться визнання "ЛДНР"

Новий пункт для трибуналу в Гаазі: в Україні розповіли, чим для Кремля обернеться визнання "ЛДНР"

Експерти наголосили, що Рада безпеки РФ це - чергова постановка.

Визнання Росією фейкових "республік" стане ще одним пунктом у майбутньому міжнародному трибуналі в Гаазі та Європейському суді з прав людини, де місяць тому почали розглядати спільний позов Нідерландів та України проти Росії.

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Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Там додали, що у майбутньому до спільних позовів проти Росії можуть доєднатися Молдова та Грузія.

Також українські фахівці додали, що засідання Ради безпеки РФ - це було поганим цирком, оскільки годинник міністра оборони Шойгу, який показував 12:47, тобто на 5 годин пізніше, ніж це транслювалось в "прямому ефірі". Також експерти додали, що прем’єр-міністр Мишустін відверто сказав, що російський "кабмін уже багато місяців веде підготовку до визнання "Л/ДНР".

"Решта учасників брехали. Хтось з переляку, як глава СЗР Наришкін - він пропонував одразу ж включити "народні республіки" до складу РФ. Путін, навіть, відволікся від розглядання власного манікюру і вимушений був поправити свого головного розвідника, нагадавши, що наразі йдеться виключно про "незалежність Л/ДНР", - повідомили у Центрі.

Експерти наголосили, що Рада безпеки РФ це - чергова постановка

Нагадаємо, Путін сьогодні ухвалить рішення щодо визнання "ЛДНР".

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