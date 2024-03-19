Новий “Рамштайн-20”: есперт пояснив, чого можна очікувати та яка допомога потрібна Україні

За його словами, в частині номенклатури, якою нас може забезпечити Захід, ми вже на вершині.

Фундаментально нового від чергового "Рамштайну" не очікується. Проте важливим буде факт, якщо Україні нададуть критичну необхідну велику кількість далекобійних ракет.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

"Чогось проривного, фундаментально нового я від цього "Рамштайну" не чекаю. Для мене буде близьким до чуда, якщо по його підсумках нам оголосять про критично необхідну для нас велику кількість далекобійних ракет. Найбільш ймовірно, що це буде таке коригування способів, методів оплати закупівлі боєприпасів до артилерії, ракет до зенітно-ракетних комплексів. Можливо, що ще будуть якісь моменти у частині, яка стосується бронетехніки”, - наголосив військовий експерт.

Він також додав, що в частині номенклатури, якою нас може забезпечити Захід, ми вже на вершині.

“Хіба що за винятком ударних штурмовиків А-10 та ударних гелікоптерів АН-64. Можливо, що в цей бік ще буде розвиток чогось. Чогось фундаментально нового не знаю з якого боку можна там побачити”, - підкреслив Петро Черник.

Нагадаємо, що у Німеччині розпочалася 20-та зустріч "Рамштайну".

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