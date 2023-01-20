Новий "рекорд": росіяни 224 рази обстріляли Запорізьку область

Через російські обстріли за останню добу було зруйновано десятки цивільних об'єктів.
У четвер, 19 січня, Збройні сили Російської Федерації завдали 224 удари по 21 населеному пункту Запорізької області.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму Telegram-каналі.
З його слів, російська армія встановила новий "рекорд" з обстрілу Запорізької області.
"Жорстокість загарбника не має меж і не перестає лякати. Прийшовши в цивілізовану країну, варвари знищують інфраструктуру, під постійною загрозою життя мирних українців, які перебувають на лінії вогню", — написав він.
Старух також зазначив, що внаслідок ворожих обстрілів було зафіксовано руйнування ще 34 цивільних об'єктів у регіоні.
Минула доба, ніч та ранок 20 січня у багатьох регіонах України були з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати. Яка ситуація у регіонах станом на 9:00 ранку 20 січня - читайте у новині.
Читайте також: