"Новий стиль війни": Арестович розповів про дивну поведінку армії РФ у Сєвєродонецьку

Російські війська в Сєвєродонецьку розірвали контакти і не вступають у ближні бої з українськими військовими. Це може свідчити про зміну командування окупантів, яке демонструє новий стиль.

Така демонстрація нового стилю, у свою чергу, може бути пов’язаним з розумінням командирів, що російські війська "надламані".

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 8 червня.

"В Сєвєродонецьку вони розірвали контакт, відійшли назад і працюють артилерією здебільшого і авіацією. Відповідно, там порожнеча всередині. Тобто вони відійшли, наші відійшли, щоб артилерія била в порожнє місце. Вони там старанно б’ють без особливого успіху. Але ближніх боїв немає. Розірвали контакти", – розповів Арестович.

Він вважає, що пояснити це можна зміною начальства окупантів, які демонструють новий стиль ведення бойових дій.

"Я думаю, що змінилося в них начальство. Начальство демонструє новий стиль. А демонструє воно новий стиль або тому що воно дуже розумне, або тому що воно зрозуміло, що війська надламані. І загибель Кутузова доказ тому – що якщо генерал з’являється на місце підіймати ВДВ… Але якщо такі війська посипалися, що ж можна хотіти від решти підрозділів? Єдиний метод з цим впоратися – посилити військову дисципліну, але далі нікуди. В них немає рішення, дисциплінарного рішення, жорсткого. І рішення яке? Змінити парадигму", – пояснив радник голови ОП.

"Там, я підозрюю, відбувається дещо наступне. Їм говорять: "Товариші солдати, офіцери і прапорщики, ви бачите, як ми тепер вас почали берегти? Ми якби готові. В нас якби на кожному з напрямків по 20 батальйонно-тактичних груп. І "укропи" якби здохли, і ми зараз ще доб’ємо. Але ми не посилаємо вас у бій. Зараз попрацює артилерія, авіація, ми ще піднакопичимо все, розвідка дорозвідує. І таємними стежками ми обов’язково підемо в атаку і всіх переможемо", – додав Арестович.

Він також висунув гіпотезу, що попередні командири кинули б війська окупантів у бій.

Нагадаємо, Арестович також розповів, що під час штурму Сєвєродонецька російські війська зазнають значних втрат, повсюди лежать сотні їхніх тіл.

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