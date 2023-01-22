Новий туристичний сезон нас порадує – ГУР про деокупацію Кінбурнської коси

Також представник ГУР розповів про ситуацію на Запорізького напрямку.
Звільнення Кінбурнської коси – останньої окупованої частини Миколаївської області – може відбутися до літа.
Про це сказав представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ.
"Я думаю, що новий туристичний сезон нас усіх порадує", — зазначив Юсов.
Також представник ГУР розповів про ситуацію на Запорізького напрямку. За його словами, на окупованій частині регіону регулярно знищують ланцюжки постачання озброєння, концентрації живої сили, командні пункти.
"Такі заходи — частина операції Сил оборони зі звільнення окупованих територій. І далі буде. Сьогодні Запорізький напрямок з боку російських окупантів також є досить активним. Є спроби штурмових дій, є спроби командних маневрів. Україна має інформацію, відстежує всі ці процеси і готує різні сценарії", — підсумував Юсов.
Ситуація на Кінбурнській косі
Нагадаємо, що в соцмережах неодноразово з'являлися "вкиди" про звільнення Кінбурнської коси або висаджування там нашого десанту. Проте ЗСУ поки не встановили контроль над косою. Це єдина територія Миколаївщини, яка залишається під контролем окупантів.
Раніше у Міноборони розповіли, що окупанти не можуть постійно перебувати на косі, оскільки українські бійці працюють по них у відповідь. У ЗСУ пояснили, що звільнення Кінбурнської коси можливе під час загального звільнення території. Адже "окреме звільнення коси недоцільне".
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, що на Кінбурнській косі в окупантів склалася "суїцидальна патова ситуація".
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