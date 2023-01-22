Новий туристичний сезон нас порадує – ГУР про деокупацію Кінбурнської коси

Також представник ГУР розповів про ситуацію на Запорізького напрямку.

Звільнення Кінбурнської коси – останньої окупованої частини Миколаївської області – може відбутися до літа.

Про це сказав представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Я думаю, що новий туристичний сезон нас усіх порадує", — зазначив Юсов.

Також представник ГУР розповів про ситуацію на Запорізького напрямку. За його словами, на окупованій частині регіону регулярно знищують ланцюжки постачання озброєння, концентрації живої сили, командні пункти.

"Такі заходи — частина операції Сил оборони зі звільнення окупованих територій. І далі буде. Сьогодні Запорізький напрямок з боку російських окупантів також є досить активним. Є спроби штурмових дій, є спроби командних маневрів. Україна має інформацію, відстежує всі ці процеси і готує різні сценарії", — підсумував Юсов.