Новий великий наступ Росії у дечому буде схожим із повномасштабним вторгненням — військовий експерт

Точного повторення минулорічного повномасштабного вторгнення з боку російської армії під час нового наступу не буде. Але деякі спільні риси в діях російських військ імовірні.

Таку думку в ефірі Апостроф TV висловив військовий експерт Тарас Жовтенко.

Аналітик погодився із оцінками української військової розвідки, яка відзначає, що цього року воєнні і політичні умови відрізняються від подій лютого 2022 року. Але, на його думку, призначення керівником російської окупаційної армії генерала Герасимова, який стояв біля витоків російської агресії ще від 2014 року, вказує на те, що окупанти будуть діяти в тому ж руслі, що й раніше.

“Хоч ми зараз маємо справу з гарячою війною, агресію з боку Російської Федерації проти України, але для нинішнього російського режиму ці дії вкладаються в більш широку гібридну агресію проти України, яка почалася ще у 2014 році. Недарма вони повернули на посаду командувача об’єднаного угруповання військ генерала Герасимова, який, насправді, є в російських реаліях автором цього гібридного підходу загалом, і архітектором операції захоплення Криму у 2014 році, і, зрештою, він же розробляв операцію 24 лютого 2022 року", - пояснив експерт.

Тарас Жовтенко зазначив, що росіяни намагатимуться використовувати маневри, що відволікають, комбінуватимуть посилену активізацію бойових дій на лінії фронту з масованим ракетним обстрілом цивільних об'єктів і цивільної інфраструктури.

"Росіяни, ймовірно, намагатимуться схилити Білорусь хоча б до імітації загрози з північного напрямку, щоб частково досягти тих цілей, які росіяни собі ставлять", - спрогнозував експерт.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступ Росії вже почався.

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