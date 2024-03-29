Новий великий наступ Росії: в ISW оцінили, як діятиме ворог

РФ може зосередити сили у будь-якій точці лінії фронту уздовж російсько-українського та білорусько-українського кордонів, змусивши Україну перерозподілити ресурси з інших, активніших ділянок фронту.

Майбутні наступальні операції Росії не обов’язково обмежаться нинішніми лініями фронту на сході та півдні України. Можливо, командування розгорне обмежену кількість сил у якомусь раніше неактивному секторі лінії фронту, щоб змусити Україну передислокувати її сили в цей район, потенційно створюючи вразливі місця, якими могли б скористатися окупанти.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Здатність Росії проводити опортуністичні, але обмежені наступальні дії вздовж українського кордону відкриває їй додаткові можливості для стримування українських військ та матеріальних засобів. Але забезпечення допомогою від Заходу та зусилля України щодо вирішення проблем із живою силою послабили б наслідки таких зусиль ворога.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив CBS, що Сили оборони держави будують укріплення та оборонні позиції поблизу Сум у відповідь на повідомлення про значне нарощування російських військ у сусідній Брянській області та нещодавні удари по українських населених пунктах у цьому районі.

Голова Сумської ОВА Володимир Артюк нещодавно попередив, що Росія проводить інформаційну операцію з погрозами можливого нападу на Сумську область. Водночас очільник області вказав, що українська влада не помітила жодних російських ударних угруповань біля кордонів із Сумщиною.

"ISW не спостерігав візуальних доказів того, що російські війська зосереджують сили в Брянській області, готуючись до будь-якої значної військової операції. Російські сили, ймовірно, зможуть провести широкомасштабну наступальну операцію лише в одному напрямку в найближчі місяці, і малоймовірно, що російські сили раптово віддадуть пріоритет новому фронту над операційними напрямками, на яких вони зосереджувалися в минулому півтора року в Україні", – йдеться в аналізі Інституту вивчення війни.

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Там також оцінили, що росіяни теоретично можуть обрати зосередження сил у будь-якій точці вздовж лінії фронту протяжністю понад 3000 км уздовж російсько-українського та білорусько-українського кордонів на додаток до лінії фронту, змусивши Україну відповісти на ці дії шляхом перерозподілу і без того страшних ресурсів з інших, активніших ділянок фронту.

Як вказали в ISW, схоже, що Україна вже надає перевагу розміщенню своїх обмежених ресурсів живої сили та матеріальних засобів на критичних ділянках лінії фронту. Тож навіть обмежене переміщення військ і техніки з активних зон фронту може виявитися дестабілізувальним фактором.

"Майбутні російські наступальні операції не обов’язково обмежуються існуючими лініями фронту на сході та півдні України, і російському військовому командуванню, можливо, доведеться лише розгорнути обмежену кількість російських сил на будь-якому раніше неактивному секторі лінії фронту, щоб змусити Україну передислокувати необхідну живу силу та обладнання в цей район, потенційно створюючи вразливі місця, якими могли б скористатися російські сили", – йдеться в аналізі Інституту.

Нагадаємо, Зеленський попередив про новий наступ РФ у кінці травня або в червні. Президент зазначив, що перед цим Україні треба не лише підготуватися, не лише стабілізувати ситуацію, наголосивши на потребі в допомозі від західних партнерів.

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