Новий великий наступ Росії: в ОП повідомили про загрозу розширення географії боїв

Росіяни зробили ставку - все або нічого.

Існує загроза того, що РФ розширить географію боїв вже взимку-навесні під час нового наступу на Україну для перехоплення ініціативи.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

"Вони (російські війська - ред.) накопичують залишки сил, проводять посилені тренування мобілізованих, зокрема на білоруських полігонах, вони стягують з усієї країни бронетехніку. У них ставка - все або нічого. Після цього етапу буде зрозуміло: хто і куди буде рухатися. Російське керівництво не відмовилося від намірів виграти війну з якимось профіцитом", - сказав Подоляк.

За словами радника Офісу президента, російська концепція держави і стратегічні плани на рік-два навіть своєї країни руйнуються.

На його думку, росіяни будуть робити максимально все, щоб зачепитися за фіксацію хоч якогось успіху.

"Наступ буде. І зараз вже є посилення бойових дій Соледар-Бахмут-Авдіївка. Бої будуть наростати в міру зміни кліматичних умов ... йдеться про ключову битву Росії, щоб перехопити ініціативу і формувати військовий порядок денний", - сказав Подоляк.

Зазначимо, що диктатор Володимир Путін, ймовірно, виступить перед Федеральними зборами напередодні річниці вторгнення до України. Кремль уже готує методичку виступу.

Водночас українські експерти впевнені, що очільник Кремля побоїться оголошувати чергову хвилю мобілізації в Росії.

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