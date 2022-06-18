Новий вид допомоги українським ВПО: що про нього відомо

Новий вид допомоги українським ВПО: що про нього відомо

Одна з найбільших в світі криптобірж Binance виділила українцям рекордних 1,2 млн доларів США для допомоги внутрішньо переміщеним особами. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Про це повідомила Мінцифра та додала, що це стало можливим завдяки її співпраці із засновником Binance.

Слід зауважити, що криптобіржа до цього вже виплатила кошти 1713 українцям, яким довелося виїхати до країн Європейського Союзу через війну. Загалом тут планують допомогти 5000 українським біженцям.

Що потрібно, щоб отримати допомогу

Для отримання фінансової допомоги від криптобіржи Binance, потрібно зробити всього лише кілька кроків:

пройти верифікацію в одному з таких фондів: "Паляниця", Rotary Kyiv чи iSans;

після цього подати заявку на оформлення виплат за електронною адресою standwithukraine@isans.org.

Кошти надходитимуть протягом трьох місяців на вказанний під час оформлення заявки криптогаманець. Потім їх можна буде вивести на банківську карту (щомісяця 75 доларів).