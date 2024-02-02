Новий законопроєкт про мобілізацію: Данілов зробив гучну заяву

Законопроєкт про мобілізацію має бути справедливий, вважає секретар РНБО України Олексій Данілов.

Про це він заявив 2 лютого в ексклюзивному коментарі “Українському Радіо”.

“Головне — щоб усе було справедливо”

“Давайте ми будемо розуміти, що захист нашої держави — це наш обов’язок, усіх громадян нашої країни. Це обов’язок, прописаний у нашій Конституції, у відповідних нормативно-правових актах. Хочу, щоб всі зрозуміли, що війна триває не тільки на лінії фронту, війна йде на всій території нашої країни”, — зауважив передусім Олексій Данілов.

Він додав, що усі мають бути залучені, усі мають працювати на перемогу України. Щодо законопроєкту про мобілізацію, секретар РНБО України наголосив: “Головне — щоб усе було справедливо. Слово “справедливість” лунає у нашого президента відносно цього законопроєкту як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості”.

“Це вже право депутатів”

На запитання про те, чи будуть суди в разі чого накладати санкції і чи це прописано в законі, Данілов відповів: “Коли ми з вами будемо говорити, що це прописано в законі, нам треба розуміти, що цей закон ми маємо мати”.

“Зараз закону немає, є проєкт закону. Коли депутати Верховної Ради ухвалять цей акт, коли президент його підпише і він уже буде нормою закону, тоді ми зможемо говорити, що це норма закону. Сьогодні це проєкт закону, який депутати Верховної Ради можуть ухвалити в тій чи іншій редакції. Це вже право депутатів голосувати за цю норму чи в якийсь спосіб її змінити, відредагувати. Коли буде закон, тоді ми зможемо остаточно розглядати це питання”, — сказав секретар РНБО України.

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“Консультації відбувалися з усіма без винятку учасниками цього процесу”

Запитання про те, чи враховані тут якісь побажання військових порівняно з попередньою версією і чи погоджені з ними певні пункти, Данілов прокоментував так: “Щодо того, що розуміється під словом “військові”. У нас дуже велика кількість військових, величезна кількість людей сьогодні боронить нашу країну, за що їм велика шана”.

“Ми з вами вибрали депутатів, які мають поставити крапку в цьому питанні. Консультації відбувалися з усіма без винятку учасниками цього процесу, в тому числі й з військовими. На засіданні Ставки попередня редакція неодноразово дискутувалася, але остаточно версія дороблялася в Кабінеті Міністрів, Міністерстві оборони відповідно. Думаю, ще будуть дискусії серед депутатів, чи треба норми правити, чи ні? Проте давайте дочекаємося остаточної редакції, щоб робити ті чи інші висновки, в якому вигляді буде цей законопроєкт. Головне — щоб він був справедливий”, — наголосив Олексій Данілов.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію, який Кабмін вніс до ВР.

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