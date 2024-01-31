Новий законопроєкт про мобілізацію: експерт пояснив, які зміни торкнуться кожного

Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Він визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців і військовозобовʼязаних.

Чи будуть повістки в електронному кабінеті і рівноправна мобілізація, проаналізував в ефірі “1+1” військовий оглядач Денис Попович.

Електронний кабінет

“Серед того, що впадає в очі, ми бачимо, що є зниження призовного віку до 25 років, необхідність носити військово-облікові документи та надавати їх на прохання поліцейських та представників ТЦК, дозвіл пересуватися Україною без дозволу ТЦК”, — зазначив експерт.

Він додав, що громадяни також будуть зобов'язані реєструвати електронний кабінет призовника-військовозобов'язаного. Повістки можуть приходити й у електронний кабінет призовника.

“Тобто це зменшує необхідність представникам ТЦК ходити по всім місцям, де їх можна зустріти — в громадському транспорті, біля торгових і розважальних центрів тощо. Адже це створює зараз доволі велику напругу в суспільстві, коли люди бачать представників ТЦК. Якщо буде реалізовано систему з електронним кабінетом, тоді ця обставина знімається”, — зауважив Попович.

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Рівність перед законом усіх

Серед ще одних ключових нововведень — рівність перед законом усіх. Раніше бронювалися всі поліцейські, представники НАБУ, ДБР, САП. А новим законопроєктом передбачається бронювання лише 50% представників цих структур.

Як тоді буде здійснюватися патрулювання вулиць, розслідування корупційних справ, прокоментував військовий оглядач: “В суспільстві ми чули запит на те, щоб поліціянти так само були призвані до ЗСУ, оскільки вони мають підготовку, вміють стріляти тощо. Це, очевидно, на запит суспільства певною мірою зроблено. Але яким чином воно буде впливати на роботу поліціянтів, треба буде ще дослідити”.

Практичний бік законопроєкту

Експерт наголосив, що є певний курс на “омолодження” Збройних сил України, оскільки зараз ми кажемо про те, що багато людей в 45, 50 років можуть мати певні проблеми зі здоровʼям, які можуть заважати вести їм бойові дії.

Він додав, що також закладений обовʼязковий вишкіл — після мобілізації підготовка два-три місяці: “Це теж приводить до якісного поліпшення. Час покаже, наскільки ці норми принесли якісне поліпшення людей, які будуть мобілізовані”.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, урядом і народними депутатами. Подробиці — в матеріалі.

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