Новий законопроєкт про мобілізацію: юрист пояснив, кого не призвуть і чому 3 група інвалідності – у невизначеному стані

У Верховній Раді 25 грудня 2023 року зареєстрували законопроєкт про зміни до законів про мобілізацію, облік, військову службу від уряду.

Адвокат Роман Лихачов пояснив NV, які підводні камені для громадян щодо відстрочки від мобілізації в новому законопроекті та чи дійсно особи з 3 групою інвалідності втрачають відстрочку.

Адвокат зазначив, що законопроєкт фактично скасовує багато відстрочок. Наприклад, студенти, які здобувають освіту за тим же рівнем, що вони вже мають (наприклад, людина, що має бакалаврську освіту вчиться на бакалавра за іншою спеціальністю), втратять право на відстрочку. Але це не стосується тих студентів, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Мобілізація осіб з інвалідністю: що зміниться

На думку Лихачова питання мобілізації осіб з інвалідністю законопроєктом подано двозначно. За його словами, у частині норм йдеться про те, що всі особи з інвалідністю будуть мати відстрочку. Водночас є норми, де вказано, що тільки особи з 1 та 2 групами інвалідності матимуть право на відстрочку та можуть проходити військову службу за бажанням. Тоді, як зауважив юрист, незрозуміло, як вирішуватиметься питання з людьми з 3 групою інвалідності, яких в Україні сотні тисяч.

"Досить багато змін. В цілому вони направлені на те, щоб зменшити кількість відстрочок і зменшити кількість звільнень з військової служби. Тобто фактично є проблеми з мобілізацією і держава цими законами просто зменшує кількість осіб, які мають право на відстрочку", — вважає Лихачов.

Гучні зміни у процесі мобілізації

В новому законопроєкті №10378, який Рада розглядатиме вже на початку січня, – купа змін. Людей будуть мобілізувати більше, а тому коло тих, хто мав право на відстрочку, значно звузиться. Ще до нових гучних заяв в Україні було безліч скандалів про корупцію в ТЦК і ВЛК, коли продажні військкоми ставили шалені “такси” за "білий" квиток. Подекуди ціна за такий “презент” сягала 10 тисяч доларів.

Багато тих, хто аж ніяк не планував іти на фронт, завдяки таким “білим" квиткам виїздили за кордон. У кого грошей не було, намагалися навіть переплисти небезпечну річку Тису. Були такі, що прикидалися жінками, щоб лищше виїхати за межі країни.

І якщо раніше притягнути до відповідальності могли не всіх, тепер і тут на вас чекає новинка, адже в Україні мають намір посилити відповідальність за ухиляння від мобілізації та інші військові правопорушення. Про це свідчить опублікований на сайті Верховної Ради законопроєкт №10379.

Нагадаємо, зʼявився текст законопроєкту про мобілізацію та військовий облік – хто має право на відстрочку.

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