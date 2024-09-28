Новобранці не витримують: українські військові стурбовані підготовкою мобілізованих – FT

Недостатня підготовка, вигоряння та вік новобранців впливають на виживання на полі бою після призову на військову службу.

Українські військові, що тримають оборону у Донецькій області скаржаться на недостатні навички у новобранців, які прибувають на фронт останнім часом. Вони нібито невмотивовані і залишають позиції після першого обстрілу.

Про це пише Financial Times.

Журналістам вдалося поспілкуватися з українськими військовими з декількох підрозділів, що воюють на Донеччині. За словами одного з командирів, до його підрозділу, який тримає оборону біля Покровська, в межах ротаційних заходів нещодавно приєднались вісім новобранців, але тільки двоє з них мали бойовий досвід. Інші шість були старші за 40 років і загинули або зазнали поранень в перші ж дні на "нулі". Через такі втрати підрозділ був змушений залишити позиції і відступити.

Інші військові з чотирьох бригад Сил оборони, з якими розмовляли журналісти, скаржаться, що мобілізованим бракує мотивації та базових бойових навичок. Через це вони не витримують реального психологічного та фізичного навантаження і часто залишають свої позиції, коли потрапляють під обстріл.

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Військові наводять страшну неофіційну статистику: 50-70% новобранців у піхотних підрозділах гинуть або зазнають поранень в перші кілька днів після прибуття на фронт.

"Деякі хлопці завмирають, бо бояться стріляти у ворога, а потім саме вони залишають позиції в мішках для трупів або важкопораненими", – зазначив військовий, чий підрозділ тримає оборону на Курахівському напрямку.

Ба більше, багато новобранців, яким пощастило вижити в перших боях, самовільно залишають позиції, а інші повертаються настільки приголомшеними та виснаженими, що потребують психіатричної допомоги.

Нагадаємо, народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про недостатню підготовку мобілізованих в Україні. За її словами, у більшості навчальних центрів мобілізованих навчають інструктори без бойового досвіду, тобто ті, хто "порішав".

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