Новобранці в Києві прийняли присягу: місцева ТРО вже налічує понад 30 тисяч осіб

Новобранці в Києві прийняли присягу: місцева ТРО вже налічує понад 30 тисяч осіб

Вони будуть виконувати завдання і поза межами столиці.

Територіальна оборона поповнює свої лави. Тільки в столиці бійців уже налічується понад 30 тисяч.

Про це йдеться в ТСН.

На вірність Україні в Києві присягала 19-а рота ТРО, яка виконуватиме завдання не лише у столиці, а й загалом у Київській області, у районі дій 112-ї бригади.

Серед бійців, що вступили до лав Збройних сил, є і наші колеги, які у мирний час працюють у "1+1 Медіа", але нині, зі зброєю в руках, боронитимуть країну.

«У мирному житті я був юристом та адвокатом в медіа-холдингу "1+1 Медіа". Боровся проти піратства. Зараз довелося стати до лав Збройних Сил України, наразі командир 19 роти військової частини. Ми готові виконувати будь-які поставлені нам завдання», - каже Антон Шадчинєв.

Тільки у Києві у лавах ТРО налічується понад 30 тисяч бійців

«Практикувала я багато зброї, але з автоматом вперше цього року працюю, до того була снайперська гвинтівка. У 2014 році я пішла добровольцем. Це війна за нашу свободу. Я хочу жити у вільній країні, я хочу аби моя дитина жила у вільній країні. Тому поки останній москаль не здохне, вибачте, то нікому спокою не буде», - каже бійчиня ТРО з позивним Варвара.

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