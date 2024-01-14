"Новочеркаськ" був під зав'язку завантажений: з'явилися нові подробиці знищення корабля РФ

У ніч проти 26 грудня 2023 року у порту Феодосії тимчасово окупованого Криму було знищено великий десантний корабель (ВДК) Росії "Новочеркаськ". Після потужних вибухів там сталася масштабна пожежа. Крім того, відбувалася сильна детонація. Повітряні сили ЗСУ прозвітували, що корабель Чорноморського флоту атакували крилатими ракетами.

У Мережі з'явилися нові подробиці знищення корабля "Новочеркаськ".

Так, Telegram-канал ВЧК-ОГПУ поспілкувався з дочкою загиблої співробітниці порту у Феодосії Надії Толщиной та співробітниками порту.

За їхніми словами, що більшість людей загинули не від самого удару по ВДК "Новочеркаськ", а від вибуху судна, який був неймовірно потужним.

Як зазначили співробітники порту Феодосії, різниця в часі між вибухами була достатньою – хвилин десять. Сам корабель "Новочеркаськ" під зав'язку був чимось завантажений, що вибухнуло.

За словами співрозмовників із порту, останні кілька місяців "Новочеркаськ" використовувався "по-різному, зокрема, не за прямим призначенням".

На ньому, зокрема в режимі підвищеної таємності перевозили якісь вантажі. І в день удару ВДК був чимось завантажений.

За словами свідків, під час атаки була команда "повітряна небезпека", Надія Толщина перебувала на робочому місці, на 4-му поверсі (не найближче до вибуху місце, ближче до КПП).

"Після першого "прильоту" вона зателефонувала дочці і сказала: "По нам ударили". Дочка їй рекомендувала терміново йти. Всі інші співробітники, що були в будівлі порту, встигли успішно піти. Надія – літня жінка, була повільніша за інших, та ще й на підборах. Відстала від інших. Через 10 хвилин донька знову зателефонувала матері та відповіла: "Я вийшла", а потім несподівано зв'язок обірвався. Саме в цей момент і вибухнув вантаж на ВДК. Один уламок потрапив у жінку і вона загинула біля пам'ятника Довженку", - пише канал.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАК ЩЕ НЕ ВИБУХАЛО! Знищено рускій воєнний корабль "Новочеркасск", який перевозив "Шахеди"!

ТСН.ua зібрав перелік кораблів Чорноморського флоту, які Росія втратила від 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, після удару по "Новочеркаську" загинули 74 ворожі моряки, ще 27 – отримали поранення.

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