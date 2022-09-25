Новомобілізованих без підготовки відправляють просто на лінію зіткнення - Генштаб

"Гарматне м'ясо" з числа мобілізованих відправляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат.

Через оголошену Путіним мобілізацію російські військові комісаріати працюють у цілодобовому режимі. Особам, які намагаються ухилитися від мобілізації погрожують кримінальною відповідальністю.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 25 вересня.

В окупованому Севастополі чоловікам призовного віку вручено близько однієї тисячі повісток. Окупанти запевняють "мобілізованих", що їхня служба буде проходити на захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої "спеціальної операції".

Командування окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат — безпосередньо на лінію зіткнення.

"Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов’язків", — зазначили у Генштабі.

Раніше у Генеральному штабі повідомили, що росіяни за добу випустили по Україні 4 ракети та завдали 7 авіаударів.

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