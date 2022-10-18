Новомобілізованих із Пензи, Башкортостана та інших регіонів РФ перекинули до Криму, аби відправити на війну

В окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 181 солдата армії РФ.

До Криму привезли мобілізованих чоловіків із різних регіонів Росії, аби відправити їх у зону бойових дій у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в АРК.

"Мобілізованих росіян з Ульяновської області, Пензи, Башкортостана та Саратова привезли до окупованого Криму, щоб у подальшому відправити в зону бойових дій на Херсонщину", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що станом на 18 жовтня в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 181 солдата російської армії, 94 з них, ймовірно, – були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення.

Зазначається, що окупанти почали не просто роздавати повістки на вулицях, а клеїти їх на двері квартир і будинків.

У тимчасово окупованому Криму продовжують діяти різні рух опору патріотів, зокрема "Жовта стрічка", "Кримські бойові чайки", "Атеш" і "Кримські партизани": щодня активісти вішають усюди жовті стрічки, малюють графіті, поширюють листівки та інші дії, направлені на спротив окупації.

Мобілізація в Росії

За даними Генштабу України, від початку повномасштабного вторгнення по 18 жовтня Росія втратила вже 65 850 тис. солдатів на війні проти України.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив так звану "часткову" мобілізацію для поповнення сил армії РФ внаслідок великих втрат в Україні. Росія планувала призвати до окупаційної армії від 300 тисяч до одного мільйона осіб.

17 жовтня стало відомо, що нібито у Москві оголосили про завершення так званої часткової мобілізації.

Як пише видання Bloomberg, багатотисячні втрати на полі бою, залучення додатково 300 000 тис. резервістів до війни, і втеча людей за кордон – призведуть до наймасштабнішої демографічної кризи в Росії.

Російський публіцист Андрій Піонтковський розповів, що мобілізація в Росії погано закінчиться для Путіна. Мобілізовані, яким вдасться вижити на війні можуть підняти збройне повстання, як це було в царській Росії.

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