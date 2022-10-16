Новомобілізованих росіян повертають додому у трунах: родичі почали отримувати похоронки

На думку західних журналістів, смерть мобілізованих "може стати ще одним переламним моментом для Росії​​".

Сім'ям російських солдатів, які після оголошення мобілізації Путіним, були призвані на війну проти України, почали приходити похоронки з повідомленнями їхню смерть. Окупанти загинули буквально через кілька тижнів після оголошення мобілізації.

Про це пише The Guardian.

До Росії з України повертаються перші труни з останки простих росіян, яким спочатку обіцяли швидку "спецоперацію", а згодом змусили воювати. Їхня смерть може стати ще однією переломною точкою для Росії.

Так, у четвер, 13 жовтня, Челябінська обласна адміністрація повідомила про загибель п’ятьох мобілізованих солдатів з єдиного військового комісаріату. Ще чотири особи померли у Красноярському краї.

Посилаючись на дані російської служби ВBС, The Guardian пише, що ще 14 людей померли, не дійшовши до фронту, з таких причин як самогубства, серцеві напади, бійки тощо.

Зазначається, що деякі зі смертей ясно показують, що чоловіків відправляють на війну без належної підготовки.

"Мобілізація в Росії супроводжується повідомленнями про зневагу, незрозумілі смерті та самогубства", – пише видання.

"Часткова" мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив про запровадження у РФ "часткової" мобілізації. Однакі повістки почали вручати усім підряд. Як наслідок – чоловіки почали тікати з країни. За інформацією ЗМІ, з Росії виїхали близько 700 тисяч осіб.

Згодом Путін повідомив, що Міністерству оборони вдалося мобілізувати близько 222 тисячі росіян, а 16 тисяч з них – нібито уже на фронті.

Однак ті чоловіки, яким не вдалось уникнути призову, абсолютно не забезпечені базовими речами на війні. Так, Путін відправляє до України "мобіків" навіть без військової форми.

Мобілізованих у Росії "ловлять" просто біля власних домівок, а тим, хто не хоче йти на війну, пропонують незвичний вихід з ситуації – "змінювати стать" і "переходити до іншої категорії".

У Росії також вирішили посилити охорону військових комісаріатів після нападів на них у багатьох регіонах країни.

У Росії родички мобілізованих чоловіків із міста Фокіно (Брянська область) звернулися до президента Володимира Путіна з вимогою повернути їхніх близьких додому.

Зауважимо, що мобілізовані жителі з Фокіного теж пройшли через Бєлгородський полігон Солоті, де 15 жовтня сталася масова стрілянина з багатьма жертвами та постраждалими.

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