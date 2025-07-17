Новообраний міністр оборони пояснив, як позбутися силової мобілізації

Денис Шмигаль. / © Associated Press

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Новообраний міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що ефективне управління в армії та турбота про військових мають стати ключем до викорінення силових методів мобілізації.

Про це він розповів під час виступу у Верховній Раді.

“Завдання Міністерства оборони — зробити все, щоб наші воїни були забезпечені, а система в Збройних силах була зорієнтована на українського солдата”, — наголосив він.

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За словами Шмигаля, лише якісне управління в армії, зокрема з боку командирів, і наявність довіри до керівництва ЗСУ можуть створити умови, за яких громадяни не боятимуться йти служити.

“Це і є основа того, що не буде потреби вдаватися до силових варіантів мобілізації”, — додав він.

Шмигаль також запевнив, що мобілізаційна кампанія в Україні відбувається за планом, хоча проблемні випадки дійсно фіксуються.

Нагадаємо, у четвер, 17 липня, Верховна Рада України проголосувала за призначення експрем’єра Дениса Шмигаля міністром оборони. Він змінив у кріслі Рустема Умєрова.

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