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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Новопавлівський напрямок залишається найскладнішим — оглядач

Новопавлівський напрямок знову під тиском ворога.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Українські військові

Українські військові / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Новопавлівський напрямок на фронті залишається найскладнішим.

Про це інформує 22 липня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

  • Мовляв, простіше сказати, де ворожих просувань не було. Це хіба що в районі Ольгівського.

  • Інші ділянки просідають.

  • Меншою мірою - район Шевченка-Вільного Поля, більшою - райони Мирного, Перебудови та Піддубного.

  • Проблеми, які почалися ще з часів втрати Великої Новосілки, продовжують переслідувати далі.

  • Ключове відбулося саме тоді, бо великий район оборони було втрачено.

  • Після чого послідував цілий ряд невдалих рішень, і зараз в підсумку маємо, що маємо.

Як повідомили аналітики DeepState у Telegram у липні 2025 року, російські війська захопили ще два села на Донеччині — Новоукраїнку та Зелений Кут, які розташовані біля адмінкордону Дніпропетровської області.

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Дата публікації
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