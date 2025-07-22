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- Війна
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Новопавлівський напрямок залишається найскладнішим — оглядач
Новопавлівський напрямок знову під тиском ворога.
Новопавлівський напрямок на фронті залишається найскладнішим.
Про це інформує 22 липня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.
Мовляв, простіше сказати, де ворожих просувань не було. Це хіба що в районі Ольгівського.
Інші ділянки просідають.
Меншою мірою - район Шевченка-Вільного Поля, більшою - райони Мирного, Перебудови та Піддубного.
Проблеми, які почалися ще з часів втрати Великої Новосілки, продовжують переслідувати далі.
Ключове відбулося саме тоді, бо великий район оборони було втрачено.
Після чого послідував цілий ряд невдалих рішень, і зараз в підсумку маємо, що маємо.
Як повідомили аналітики DeepState у Telegram у липні 2025 року, російські війська захопили ще два села на Донеччині — Новоукраїнку та Зелений Кут, які розташовані біля адмінкордону Дніпропетровської області.