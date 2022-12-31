"Новорічне вітання": окупанти вдарили ракетою по відділу поліції у Лимані – поранено поліцейського (фото)

У суботу, 31 грудня, російські окупанти атакували ракетою С-300 відділ поліції у Лимані Донецькій області. Внаслідок цього є постраждалий.

Про це повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко.

Так, внаслідок ракетного удару поліцейський отримав травми середньої тяжкості. Нині чоловіку надають медичну допомогу.

Звільнення Лимана

4 жовтня ЗСУ офіційно підняли український прапор у Лимані. Наступ ЗСУ на півночі Донецької області став для армії РФ несподіванкою. Окупанти, які отримали наказ "жодного кроку назад", хаотично тікали з міста лісами.

Коли українська армія зайшла до Лимана, то виявила там місця масових поховань, причому окупанти замінували майже усі місця масових поховань українців. У перші дні в могилах було знайдено тіла як військових, так і цивільних. Росіяни ховали українців просто у траншеях.

В могилах у Лимані правоохоронці виявляли, зокрема, тіла дітей, наймолодша дівчинка була 2021 року народження.

Проте місто Лиман, що розташоване неподалік від лінії фронту, піддається регулярним обстрілам.

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