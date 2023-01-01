"Новорічні вітання" від росіян: в Оріхові внаслідок обстрілів РФ 1 людина загинула, 3 — поранені

Удень 1 січня 2023 року російські окупанти вкотре завдали удару по місту Оріхів Запорізької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"В Оріхів опівдні прилетіли "новорічні вітання" від росіян. Як наслідок, одна людина загинула, три — поранені", — написав він.

Перед цим Старух повідомляв, що у передноворічний день росіяни поцілили у житлову забудову ракетами. Обійшлося без загиблих, але 5 людей постраждало. У новорічну добу обстрілів зазнали 15 громад Запорізької області.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про масовану атаку Росії по Україні 31 грудня. Внаслідок вчорашньої атаки РФ по Хмельницькому загинула 22-річна дівчина.

У саму новорічну ніч окупанти вкотре атакували Україну. У Києві та області в новорічну ніч під час тривоги пролунали вибухи.