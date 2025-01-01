Новорічний "салют" дронів у Росії: лунають вибухи, закрито аеропорти (відео)

Про наслідки повітряних ударів наразі невідомо.
Увечері в середу, 1 січня, на територію держави-агресорки було здійснено атаку безпілотників. У деяких регіонах РФ припинили роботу аеропорти, в Ростовській області повідомляють про “прильоти”.
Очевидці публікують у місцевих Telegram-каналах відео, на яких чутно гучні вибухи.
За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, “прильоти” фіксувалися в районі військового аеродрому біля міста Таганрога.
“Офіційний Ростов розгубився в кількості “все збили”, проте місцеві повідомили про щонайменше п’ять вибухів в Таганрозі”, - написав він.
Окрім того, вибухи та роботу російської ППО було чутно в Мілеровському районі, де розташований ще один аеродром.
У соцмережах також повідомляють, що вибухи лунали у Воронежі.
Про наслідки повітряних ударів наразі невідомо.
Через масовану атаку безпілотників аеропорти в Калузі, Пензі, Саранську та Саратові тимчасово припинили приймати та відправляти рейси.
Нагадаємо, напередодні, 31 грудня, українські безпілотники завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області РФ.
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