Новорічний "салют" дронів у Росії: лунають вибухи, закрито аеропорти (відео)

Увечері в середу, 1 січня, на територію держави-агресорки було здійснено атаку безпілотників. У деяких регіонах РФ припинили роботу аеропорти, в Ростовській області повідомляють про “прильоти”.

Очевидці публікують у місцевих Telegram-каналах відео, на яких чутно гучні вибухи.

За інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, “прильоти” фіксувалися в районі військового аеродрому біля міста Таганрога.

У Ростовській області РФ лунали вибухи під час атаки дронів

“Офіційний Ростов розгубився в кількості “все збили”, проте місцеві повідомили про щонайменше п’ять вибухів в Таганрозі”, - написав він.

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Окрім того, вибухи та роботу російської ППО було чутно в Мілеровському районі, де розташований ще один аеродром.

У соцмережах також повідомляють, що вибухи лунали у Воронежі.

Про наслідки повітряних ударів наразі невідомо.

Через масовану атаку безпілотників аеропорти в Калузі, Пензі, Саранську та Саратові тимчасово припинили приймати та відправляти рейси.

Нагадаємо, напередодні, 31 грудня, українські безпілотники завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області РФ.

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