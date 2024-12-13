"Новорічний" терор чи порожні погрози: чи готовий Путін знову вдарити по Україні "Орешніком"

На тлі погроз Кремля помститись Україні за удари по аеродрому в Таганрозі, світ обговорює, наскільки реальним є повторний удар експериментальною російською ракетою, та як скоро Путін буде готовий його здійснити.

Американське посольство в Україні опублікувало попередження про зростання загроз від російських ракет і дронів. Востаннє схоже попередження там випускали напередодні удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. В повідомленні посольство США закликає "виявляти підвищену обережність", не ігнорувати повітряні тривоги та швидко спускатися до укриття.

Чи справді можливе повторення російського удару ракетою "Орешнік", читайте далі в матеріалі ТСН.ua.

Демонстрація далекобійності ракети "Орешнік"

Одним з перших про можливість повторного удару "Орешніком" заявив голова правління Українського кризового медіацентру та колишній посол у США Валерій Чалий. За його словами, у період від 10 до 19 грудня Росія може вдарити своєю експериментальною ракетою по Києву або заходу України, щоб продемонструвати Європі "можливості дальності ракети", яка може досягати європейських країн.

За його словами, 23 листопада росіяни вже нібито намагалися вдруге запустити ракету "Орешнік" по Києву, але запуск був невдалим.

"Тепер [ціллю для удару – ред.] знову може бути Київ, але скоріше – місцевість між Львовом та Ужгородом, Карпати. Це не нагнітання якоїсь ситуації, не підігрування Москві. Це реалії, щоб продемонструвати Дональду Трампу та Америці, а насамперед Європі, свої позиції", – наголосив експерт.

Коли РФ може завдати ракетного удару

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російська армія готова завдати ракетного удару по Україні. Тому це може статися будь-якого дня найближчим часом.

"Ми постійно спостерігаємо рух літаків в "Енгельсі", "Саваслейці". Вони постійно пересувають літаки, зокрема і стратегічну авіацію. І накопичують. На сьогодні відомо про два рейси транспортних літаків Іл-76 на аеродром "Енгельс-2". І ми розуміємо, розвідка наша каже, що привезли ракети, що вони зараз їх готують до застосування. Тобто вони фактично готові до завдавання ракетного удару з застосуванням стратегічної авіації", – розповів Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

Він додав, що у посольства США в Україні можуть бути власні розвідані від американських спецслужб.

"І вони можуть попереджати, що вони [російська армія – ред.] готові, а вірогідність віддати наказ вдарити зростає. Тому вони й попереджають. Під час останнього масованого удару було застосовано близько 100 ракет. Я думаю, що вони в тих самих масштабах і готові. Це, найімовірніше, був максимум, який вони на сьогодні можуть підняти в повітря і вдарити по нас. Це близько 100 ракет і понад сотню "Шахедів", — сказав Жданов у середу, 11 грудня.

А вже від 14:00 12 грудня до 10:00 13 грудня армія РФ здійснила комбінований повітряний напад на Україну. Російські окупанти вдарили ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 287 засобів повітряного нападу: 94 ракети та 193 БпЛА.

Втім, на думку Олега Жданова, Росія навряд чи повторить удар "Орешніком" по Україні.

"Технічна експертиза підтвердила, що це була ракета комплексу "Рубіж РС-26". Так ось пуск, який здійснили по Дніпру, викликав дуже негативну реакцію навіть серед країн, які підтримують Росію, а саме Китаю та Індії. Вони теж дуже бояться того, щоб цей конфлікт не перейшов цю червону лінію. Застосування таких комплексів — це крок до ядерної зброї. І це вперше в історії війн застосовано міжконтинентальну балістичну ракету в бойових умовах. Тож я думаю, що навряд чи вони наважаться пустити її ще раз", — вважає Олег Жданов.

Він зазначив, що для удару по Дніпру Путін обрав ракету, яка не перебуває на озброєнні армії Російської Федерації. Цей комплекс експериментальний. І оскільки “Рубіж” перебуває в розробці, кількість ракет, яка може бути в Росії, обмежена.

"Коли його готують до державних випробувань, ці ракети виробляються науково-виробничим об'єднанням під замовлення вручну. Їх виробляють не менше десяти. Тому що випробування вважається вдалим, якщо не менше 80% пусків були вдалими. Зазвичай роблять 10 пусків. Якщо вісім вдалих, то комплекс приймають на озброєння. Тож як сказав генерал Буданов, там може бути або ще дві ракети, або десять. Так що ракети для пусків є", — розповів Олег Жданов.

Що пишуть західні ЗМІ про підготовку нового удару "Орешніком"

Росія може знову завдати удару ракетою "Орешнік" по Україні "найближчими днями". Про це одночасно заявила низка західних ЗМІ. Зокрема такі попередження випустили Reuters і Bloomberg з посиланням на анонімні американські джерела.

"Росія може провести ще одне випробування балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" найближчими днями. За нашими оцінками, це ще один спосіб тероризувати Україну", – заявив у коментарі журналістам неназваний представник адміністрації США.

Згодом і розвідка США заявила, що також очікує, що Росія може повторно використати свою нову балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" проти України "найближчими днями". Про це повідомило видання Associated Press. За словами співрозмовника журналістів, США досі вважають "Орешнік" спробою залякування, аніж чимось, що справді здатне змінити ситуацію на полі бою в Україні.

Естафету попереджень підхопило й видання Financial Times. З посиланням на заяву неназваного представника Ради національної безпеки США, зроблену в середу, 11 грудня, журналісти зауважили, що Кремль розглядає можливість другої атаки з використанням нової балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" вже цими вихідними.

"Як Путін публічно заявив, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орешнік" по Україні, і цілком можливо, що Росія зробить це найближчими днями", — цитує видання слова американського чиновника.

Він також повідомив, що Росія, ймовірно, має лише кілька таких експериментальних ракет, що до того ж несуть меншу боєголовку, ніж інші ракети, якими РФ регулярно б'є по території України.

У РФ обіцяють "помститись"

В міноборони РФ ввечері середи, 11 грудня, виступили з відвертою заявою, що будуть мститися за нібито удари ATACMS по території РФ, які були здійснені вранці 11 грудня.

"Вранці 11 грудня 2024 року київський режим завдав ракетного удару західною високоточною зброєю по військовому аеродрому Таганрог на території Ростовської області… Ця атака західною далекобійною зброєю не залишиться без відповіді, відповідних заходів буде вжито", – йдеться у заяві МО РФ.

Про те, що Росія нібито готова відповісти на український ракетний удар по аеродрому в Таганрозі Ростовської області, заявив і речник кремлівського диктатора, Дмитро Пєсков. З його слів, "відповідь буде обов'язково", але Москва зробить це тоді, коли вважатиме доцільним.

"Хочу вам нагадати абсолютно недвозначну пряму заяву міністерства оборони РФ, яка була вчора, де чітко сказано, що відповідь буде", – наголосив Пєсков.

Чи може українська ППО збити "Орешнік"

Ситуацію з можливою підготовкою нового удару "Орешніком" для ТСН.ua прокоментував колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов. Він назвав ймовірний задум Путіна напередодні Нового року.

"Заступник Буданова Вадим Скібіцький розповідав, що окупанти можуть мати до 10 таких виробів. Йдеться про дослідницькі зразки. Скільки вони можуть запустити – одну, дві, а, можливо, жодної – стосовно цього є різна інформація моніторингових ресурсів. Коли воно станеться – сказати складно. Треба не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, але водночас жити буденним життям", – каже Владислав Селезньов.

За оцінками експерта, оскільки ця ракета здатна подолати відстань у 5000 км, то росіяни можуть намагатися атакувати нею будь-яке місто України, зокрема й Київ. Втім не менш важливе питання – чи мають українські захисники необхідні засоби, щоб збивати подібні повітряні цілі.

"На середніх дистанціях, коли вона вже вилетіла і летить до цілі, її можуть збивати лише комплекси THAAD. Їх у нас немає, але наскільки відомо з відкритих джерел, українські дипломати починають порушувати це питання", – пояснив Скібіцький.

Він додав, що на фінальній ділянці підльоту до цілі цілком спроможні працювати по таких ракетах комплекси Patriot, NASAMS, SAMP/T, які є на озброєнні ЗСУ.

Чи будуть передвісники удару "Орешніком"

За даними деяких моніторингових каналів, не виключено, що напередодні удару новою балістичною ракетою можуть з’явитися певні його "передвісники". Наприклад, якщо йтиметься про Київ, то посольства та іноземні дипломатичні установи можуть опублікувати попередження для громадян своїх країн вкрай відповідально ставитися до сигналів повітряних тривог у зв’язку з ракетною загрозою.

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