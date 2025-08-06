Новий командувач десантно-штурмових військ розповів про "сюрпризи" для росіян на Сумщині

Сумська область. / © ТСН

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У Сумській області та на російській Курщині наразі ситуація частково стабілізована. Нині на цих напрямках ведеться активна робота.

Про це розповів новий командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол в інтерв'ю "Телеграфу".

Під час розмови він наголосив на тому, що ЗСУ звільнили Андріївку, а ще один населений пункт, повідомляв командувач, буде деокуповано найближчим часом. "Телеграф" уточнили, що після запису цього інтерв'ю Сили оборони України звільнили селище Кіндратівка.

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Олег Апостол додав, що українські військові наразі готують одразу два сюрпризи армії РФ.

"Якщо все вдасться, ворогу буде дуже важко. Це стосується і технологічного, і інженерного покращення наших позицій. Ми зробимо росіянам такі кілл-зони (зони ураження, в яких особовий склад не може вижити і не може їх пройти - Ред.), що вони будуть вмирати пачками. Якщо дійдуть туди, то сьогоднішні втрати покажуться їм мінімальними", - анонсував командувач ДШВ.

З його слів, Сили оборони України повинні бути готовими до всіх сценаріїв. Загострення на Сумському напрямку - один з них. Наразі на цій ділянці фронту триває активна робота з облаштування фортифікацій.

“Як ми вже говорили, нині ситуація безпосередньо на лінії зіткнення частково контрольована. Чи може ворог перекинути більше резервів і активізувати тут наступ? Безумовно", - додав Апостол.

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Станом на кінець липня прямої загрози, зокрема щодо наступу РФ, для Сум немає, окрім обстрілів. Якщо ситуація погіршиться, що цивільне населення отримає всю необхідну інформацію для здійснення евакуації.

“Можемо подивитись на прикладі Покровська, що активні бої там почались ще рік тому, і одразу з’явилися прогнози диванних "експертів" щодо швидкої окупації міста. Однак ситуацію вирівняли і місто втримали. Покровськ залишається під контролем України, попри погіршення ситуації. Але пройшов цілий рік, і ми розуміємо, якою ціною це може статися. Це війна, і тут динаміка", - попередив Апостол.

Як повідомлялося, цкраїнські розвідники провели спецоперацію в Сумській області, під час якої було знищено понад 330 російських військових. Рейду у тил ворога здійснили бійці елітного підрозділу "Тимур”. Видання The Telegraph наголошує, що наступ російських військ у Сумах був “раптово зупинений”.