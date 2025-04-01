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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Новий масштабний наступ Росії: експерт пояснив, чи вистачить у ворога сил

На сьогодні весь фронт є протяжністю 2000 кілометрів, з яких 1200 кілометрів фронту це зона активних бойових дій.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Чи є у ворога сили для наступу

Чи є у ворога сили для наступу / © Associated Press

Попри повідомлення ЗМІ про те, що Росія готує новий великий наступ на території України, у загарбників немає для цього сил.

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний.

Він заявив, що на сьогодні весь фронт є протяжністю 2000 кілометрів, з яких 1200 кілометрів фронту це зона активних бойових дій.

«Щоб наступати на такому фронті, їм треба десь пару мільйонів саме солдатів, які будуть брати безпосередню участь в бойових діях, атакувати. У них такої кількості просто фізично немає. У них, може, 200 тисяч є максимум», — каже Нарожний.

Аналітик зазначив, що наразі Росія тримає на лінії фронту приблизно 500 — 600 тисяч військових, при цьому безпосередню участь у бойових діях бере тільки третина з них.

«Наступ однозначно буде. Але питання стоїть на якому напрямку він більш імовірний і його реальні масштаби. Я думаю, що реальні масштаби — це 50-60 тисяч, якими вони можуть наступати на одній якійсь ділянці фронту», — вважає Нарожний.

Наразі головним питанням є ділянка, на якій будуть наступати загарбники. Експерт не виключив, що це може бути Донбас, адже наразі загарбники загрузли під Покровськом.

«Сказати, що в них є якісь перспективи — я б не казав, що вони можуть якось поміняти ту ситуацію, яка там склалася. Напрямок Суми, Харків — тут теж дуже важко сказати. Це імовірний напрямок», — зазначає Нарожний.

На цих ділянках можна очікувати наступу ворога, наразі ЗСУ роблять все можливе, щоб зірвати плани загарбників, зокрема цьому сприяє плацдарм у Курській області.

«По-друге, якщо подивитися на те, що в Бєлгородській області відбувається, то там є теж захід на територію РФ. Крім того, наша авіація там знищує інфраструктуру. В першу чергу мости, переправи тощо. Це все для того, щоб російським військам було важко наступати з території Бєлгородської області, яка межує з Сумською та Харківською», — каже співрозмовник.

Експерт заявив, що, скоріше за все, новий наступ росіян буде у травні, коли цьому сприятиме погода, до того часу бої не будуть мати великого масштабу.

«Запобігти цьому наступу ми не можемо. Тобто повністю унеможливити його не можна, а зупинити — так, це реально», — додає експерт.

Раніше повідомлялося, що експерт прокоментував можливість масштабного наступу РФ.

Ми раніше інформували, що експерти ISW проаналізували, чи вистачить сил у Путіна для нового великого наступу.

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