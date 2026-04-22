Валерій Герасимов і Володимир Путін / © Пресслужба Кремля

Російське командування намагається видати провали на фронті в Україні за тріумф, звітуючи про захоплення територій, яких не існує. Експерти викрили маніпуляції начальника Генштабу РФ генерала Валерія Герасимова, чиї заяви у кілька разів перевищують реальні успіхи окупантів. За це його критикують навіть російські воєнні блогери.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Брехня Герасимова про успіхи РФ на фронті

Герасимов і надалі озвучує суттєво завищені оцінки просування російських військ, попри їхні слабкі результати під час весняно-літньої наступальної кампанії.

21 квітня генерал відвідав командування Південного угруповання військ і заявив — всупереч наявним фактам, зокрема й даним проросійських джерел — що від початку 2026 року армія РФ нібито захопила понад 1700 кв. км території та 80 населених пунктів в Україні, включно з усією Луганською областю.

За словами Герасимова, лише протягом березня та квітня російські сили нібито взяли під контроль близько 700 кв. км і 34 населені пункти. Водночас аналітики ISW підтверджують значно скромніші результати: від початку року окупанти просунулися приблизно на 381,5 кв. км та зайняли 13 населених пунктів. Більше того, від 1 березня вони змогли захопити лише два населені пункти і водночас втратили 59,79 кв. км території вздовж фронту.

Російське командування вже не вперше заявляє про «повне захоплення» Луганської області — до 21 квітня такі твердження звучали щонайменше тричі, причому двічі — вже після українського контрнаступу восени 2022 року.

Окрім цього, Герасимов озвучив низку сумнівних оцінок щодо ситуації на окремих ділянках фронту, які видаються перебільшеними навіть на тлі інших російських джерел. Зокрема, він заявив, що російські підрозділи нібито наблизилися до Краматорська на 7 км і до Слов’янська — на 12 км. Водночас навіть найоптимістичніші російські оцінки раніше вказували приблизно 14 км до Краматорська та 9 — до Слов’янська.

Також начальник Генштабу РФ стверджував, що російські сили контролюють 70% Лимана в Донецькій області та 75% Новопавлівки у Дніпропетровській області. Проте ISW не має жодних підтверджень захоплення Лимана і фіксує лише близько 20,51% контролю над Новопавлівкою.

Крім того, Герасимов заявив про бої або нібито захоплення низки невеликих населених пунктів, які розташовані за кілька кілометрів від фактичної лінії фронту, визначеної аналітиками. Упродовж останніх місяців він регулярно — приблизно один-два рази на місяць — виступає із подібними заявами, що перебільшують досягнення російської армії. Аналогічні твердження генерал озвучував 15 і 27 січня, 15 лютого та 16 березня.

Реальні просування російських військ на фронті

Навіть за найсприятливішого трактування даних із російських джерел заяви Герасимова не знаходять підтвердження. Максимально можливі оцінки просування РФ — з урахуванням як зафіксованих просувань і проникнень, так і непідтверджених тверджень — становлять близько 715 кв. км української території у період від 1 січня до 21 квітня. Це лише 42% від озвучених генералом показників за цей самий час.

Показово, що жодне російське джерело не оприлюднило мапу, яка б демонструвала просування приблизно на 1700 кв. км 2026 року.

Частина заяв Герасимова також стосується населених пунктів, які розташовані за кілька кілометрів далі від максимально заявлених рубежів навіть у російських джерелах. Зокрема, він стверджував, що окупанти начебто зайшли до Борової — приблизно за 10 км від максимальної лінії просування, зафіксованої ISW, і за 4 км від найвіддаленіших попередніх заяв російської сторони. Аналогічно начальник Генштабу заявляв про вхід до Студенок (північний захід від Лимана), що розташований приблизно за 12 км від оцінених ISW позицій і за 5 км від попередніх російських тверджень.

Крім того, за словами Герасимова, російські війська нібито зайшли до Запорожця (північний захід від Оріхова), який розташований приблизно за 12 км від лінії просування, визначеної ISW, і за 3 км від попередніх російських оцінок. Водночас остання мапа фронту в Запорізькій області, оприлюднена 20 квітня проросійським мілблогером «Рибарем», показує, що цей населений пункт залишається під контролем України.

Аналітики не фіксували жодних підтверджень присутності російських військ у цих населених пунктах останнім часом. Натомість є дані про регулярні авіаційні та артилерійські удари по них протягом останніх двох місяців. Застосування такої зброї непрямої дії свідчить про те, що загарбники, ймовірно, перебувають на значній відстані від цих локацій.

Наступ РФ провалився, а Кремль намагається це приховати

Ймовірно, подібні заяви спрямовані на приховування відсутності реальних успіхів РФ у весняно-літньому наступі 2026 року. Хоча наступ розпочався не пізніше 17 березня, російські війська не досягли суттєвих тактичних результатів і навіть втратили близько 10 кв. км території за цей час.

Темпи просування ворога помітно знизилися на північному сході, сході та півдні України, включно з ключовим напрямком — так званим «фортифікаційним поясом» у Донецькій області. Через значні втрати противник був змушений зменшити інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту.

Водночас українська оборона та контратаки підвищують ціну для РФ за спроби створити видимість одночасного наступу на всіх напрямках. Зниження темпів мобілізації разом зі зростанням втрат ставлять під сумнів здатність російського командування й надалі застосовувати звичну тактику масованих штурмів і проникнень без суттєвих змін у системі комплектування військ.

У виступі 21 квітня Герасимов охопив період у два — чотири місяці, що значно ширше, ніж у попередніх промовах на початку року.

«Ймовірно, це зроблено для того, щоб приховати відсутність реальних досягнень, демонструючи нібито більші успіхи за довший період», — зазначили в ISW.

Втім навіть за такого підходу твердження генерала видаються перебільшеними — навіть у порівнянні з оцінками ультранаціоналістичних російських мілблогерів. Останні неодноразово критикували Герасимова за завищення результатів, зокрема на Куп’янському напрямку та інших ділянках фронту, а також за практику «захоплення населених пунктів у кредит» і підготовку «гарних звітів» без реального підтвердження успіхів.

Крім того, у промові він повторив низку старих заяв про нібито захоплення окремих населених пунктів, подаючи їх як нові, щоб створити враження швидкого просування — що суперечить фактичним даним.

Мета брехні РФ про успіхи на фронті

«Регулярне озвучення подібних перебільшених заяв є частиною інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на формування уявлення про одночасний наступ РФ на всіх ділянках фронту. Така стратегія покликана переконати Захід у нібито неминучому обвалі української оборони, щоб змусити Україну погодитися на вимоги Росії через страх перед подальшою ескалацією», — пояснили аналітики.

Фактично ж ситуація на фронті залишається стабільною з оперативного погляду, а в лютому Україна навіть звільнила більше територій, ніж змогли захопити російські війська.

Нагадаємо, напередодні Генштаб РФ вкотре дезінформував про повне захоплення Луганщини та прорив на Дніпропетровщину й Донеччину. Герасимов заявив про контроль над 1700 кв. км територій від початку року, наближення до Слов’янська й Краматорська та оточення ЗСУ під Куп’янськом. Українська армія спростовує ці звіти. Речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін наголосив, що Луганська область не окупована повністю: Надія, Новоєгорівка та район Греківки залишаються під контролем України. В Угрупованні об’єднаних сил заяви РФ назвали іронічними «фантазіями», покликаними відвернути увагу росіян від успішних українських ударів по стратегічних об’єктах у Туапсе, Новоросійську та Севастополі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українське військове керівництво знає плани РФ і готує симетричну відповідь, а наступні операції ЗСУ вже затверджено. Глава держави зазначив, що через послаблення санкційного тиску агресор наростив амбіції, проте Україна відповість власними далекобійними засобами та дронами. Президент також наказав негайно забезпечити фронт усім необхідним.