Командувач 3-го штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький

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Російська окупаційна армія демонструє ознаки виснаження, але продовжує атакувати українські позиції. Втім, такі дії навіть важко назвати наступальною кампанією.

Про це розповів командувач 3-го штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв’ю «Бутусов Плюс».

«В лютому 2024 року росіяни почали наступ на Авдіївку. Я бачив прекрасну якість особового складу, який вони тоді підготували, величезну кількість боєприпасу, 100 КАБів на добу. Бачив величезну перевагу у силах і засобах. Цей каток котився весь майже 2024 рік», — пригадав військовий.

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Але зараз, за його словами, армія окупантів втратила багато техніки та свої добре підготовлені підрозділи і продовжує зазнавати величезних втрат.

«Зараз вони чи то почали кампанію 2025 року, чи то не почали — ми навіть зрозуміти не можемо. Якщо не почали в кінці квітня — це вже про щось говорить. Тому що вони зараз пропускають хороший, з точки зору погоди, світлового дня тощо, період року. Якщо почали — то це якесь, ну вибачте, ковиляння інваліда, в прямому сенсі слова. Десь, якось вони косо-криво атакують, з фантастичними втрати, замість техніки — мотоцикли, китайські квадроцикли і так далі. Де вже техніка? Вона безумовно є, тільки в яких кількостях і якості. Я до чого веду? До того, що Росія нормально так підвидохлася», — зауважив Андрій Білецький.

Нагадаємо, Білецький спрогнозував, як і коли може закінчитися війна в Україні. На його думку, умови для завершення війни є, однак це залежить не тільки від України.