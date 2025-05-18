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- Війна
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Новий наступ росіян — це "ковиляння інваліда": Білецький про ситуацію на фронті
Дії росіян на фронті мало схожі на організований наступ, що свідчить про виснаження окупаційної армії.
Російська окупаційна армія демонструє ознаки виснаження, але продовжує атакувати українські позиції. Втім, такі дії навіть важко назвати наступальною кампанією.
Про це розповів командувач 3-го штурмового корпусу ЗСУ Андрій Білецький в інтерв’ю «Бутусов Плюс».
«В лютому 2024 року росіяни почали наступ на Авдіївку. Я бачив прекрасну якість особового складу, який вони тоді підготували, величезну кількість боєприпасу, 100 КАБів на добу. Бачив величезну перевагу у силах і засобах. Цей каток котився весь майже 2024 рік», — пригадав військовий.
Але зараз, за його словами, армія окупантів втратила багато техніки та свої добре підготовлені підрозділи і продовжує зазнавати величезних втрат.
«Зараз вони чи то почали кампанію 2025 року, чи то не почали — ми навіть зрозуміти не можемо. Якщо не почали в кінці квітня — це вже про щось говорить. Тому що вони зараз пропускають хороший, з точки зору погоди, світлового дня тощо, період року. Якщо почали — то це якесь, ну вибачте, ковиляння інваліда, в прямому сенсі слова. Десь, якось вони косо-криво атакують, з фантастичними втрати, замість техніки — мотоцикли, китайські квадроцикли і так далі. Де вже техніка? Вона безумовно є, тільки в яких кількостях і якості. Я до чого веду? До того, що Росія нормально так підвидохлася», — зауважив Андрій Білецький.
Нагадаємо, Білецький спрогнозував, як і коли може закінчитися війна в Україні. На його думку, умови для завершення війни є, однак це залежить не тільки від України.