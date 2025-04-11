Новий наступ Росії: джерела ВВС в Генштабі назвали цілі ворога на Донбасі

Наступ РФ на Покровськ. / © ТСН.ua

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Армія РФ розпочала свою наступальну кампанію. Хоч активність російських військ на Донбасі впала, але пріоритетними напрямками залишаються агломерації міст на Донеччині.

Про це повідомляє видання BBC Україна з посиланням на співбесідника в Генштабі ЗСУ.

За інформацією джерела видання, для агресорки РФ пріоритетними напрямками залишаються агломерації міст на Донеччині, до яких російська армія змогла наблизитись 2024-го. Це агломерації Покровськ-Мирноград і Краматорськ-Слов'янськ-Костянтинівка.

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Донецька область

Щодо першої, то окупаційні війська перебувають за 4-5 км від околиць Покровська. Силам оборони вдалося провести декілька контратак і загальмувати росіян на рубежі сіл Шевченко-Піщане–Котлине. Саме це зірвало плани Кремля з напівохоплення міста. Втім, росіяни намагаються знайти шпарину в обороні ЗСУ.

Щодо агломерації Краматорськ–Слов'янськ–Костянтинівка, то ворогу необхідно завершити окупацію сусідніх населених пунктів – Часового Яру і Торецька, аб почати бої за неї. Про повний контроль жодного з цих міст не йдеться. Наразі тривають бої в міській забудові. До околиць Костянтинівки від російських позицій наразі 8-10 км.

Однак початок весняно-літньої кампанії РФ вже відбився на ділянці фронту північніше. На початку квітня росіянам вдалося "проломити" українську оборону на Лиманському напрямку. Окупанти розширили свій плацдарм, наступаючи одночасно на південь – до Лиману і на захід – до річки Оскіл і містечка Борова на його березі.

ВВС пише, якщо росіянам вдасться досягти цих цілей, то оборона ЗСУ опиниться в скрутному становищі, бо буде обрізана логістика ділянки фронту біля Серебрянського лісу, Сіверська та Слов'янська.

Запорізька область

Тим часом на півдні Донбасу та в Запорізькій області російський наступ переслідує поки що тактичні цілі. Російська армія штурмує українську лінію оборони, щоб пробитись до адмінкордонів Донецької області і, ймовірно, зайти на територію Дніпропетровської. Найближчою метою РФ може бути логістичний центр ЗСУ в селищі Новопавлівка, до якого окупантам залишається подолати близько 15 км.

Ще південніше росіяни прагнуть обрізати логістику Сил оборони, що спирається на трасу Донецьк – Запоріжжя. Під загрозою тут села Багатир і Комар. Крім того, зросла кількість атак і південніше Запоріжжя.

Це пожвавлення поки що не становить загрози обласному центру, каже ВВС джерело в українському військовому командуванні. На даному етапі армія РФ намагається ускладнити логістику ЗСУ між вузлами оборони в Оріхові та Кам'янському, захопивши висоти поруч.